Amerikaanse investeerders op speurtocht in West-Vlaanderen, vooral in Kortrijk

De Amerikaanse zakenman Bill Foley (Fidelity National Financial, Cannae Holdings en Black Knight Financial Services), al eigenaar van de Premier League-club Bournemouth, heeft zijn interesse in de overname van een Belgische voetbalclub verhoogd. En op zijn lijstje staat naar verluidt bovenaan KV Kortrijk.

De huidige Maleisische eigenaar Tan staat niet afkerig tegenover een verkoop, CEO Matthias Leterme stak eerder al niet weg dat de club nood heeft aan een eigenaar die wél investeert. Er zijn gesprekken aan de gang – er wordt gesproken van een verkooprijs van 15 miljoen euro – maar een concreet bod is er nog niet.

Essevee en Cercle

Naar verluidt wordt ook nog even afgewacht of Zulte Waregem volgend seizoen nog in 1A speelt, ook voor Essevee is er belangstelling.

Zelfs een constructie met Cercle Brugge is ook mogelijk. Niet dat Monaco, dat jaarlijks zo’n 12 miljoen euro moet bijpassen, meteen af wil van de groen-zwarte vereniging maar indien Cercle alsnog de top 8 haalt en vervolgens een Europees ticket zou halen, is er wel een probleem; Monaco en Cercle samen Europees mag niet.