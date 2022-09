Alessandro Ciranni over slechtste start sinds 2018-2019 voor Essevee: “Niet beloond voor wat we brachten”

5 op 24, echt rooskleurig oogt het puntenaantal voor Zulte Waregem niet bepaald. De Boeren gaan dit weekend op zoek naar een driepunter, en dat is toch al geleden van de openingsspeeldag. “Had ik een verklaring waarom we niet kunnen winnen, dan hadden we al meer punten gehaald”, zegt rechtsachter Alessandro Ciranni.

We moeten hard zijn: Essevee heeft nagenoeg geen enkele kans bij elkaar gevoetbald op het veld van AA Gent. Er werd verloren met 2-0. Ciranni kon het nog verbloemend uitleggen: “We kwamen niet tot kansen, maar wel tot mogelijkheden om tot rijpe doelkansen te komen. De laatste pass was niet zuiver genoeg. We deden in de eerste helft goed mee, klote dat die eerste tegengoal dan viel op een stilstaande fase. Dan weet je dat wij moeten komen en zij meer ruimte gaan krijgen om naar de 2-0 op zoek te gaan.”

Beterschap kwam er na rust niet. “We moeten veel scherper uit de kleedkamer komen. Nochtans wisten we dat Gent Europees had gespeeld en dat zij de wedstrijd meteen probeerden te klaren om krachten te sparen.”

Het mocht niet zijn, erger nog: Essevee slikte weer een tegentreffer op stilstaande fase. Coach Mbaye Leye zal daarmee niet tevreden zijn. “We stonden dit seizoen al redelijk goed, alleen op penalty pakten we tegengoals.”

In acht matchen speelden we zes keer tegen een team uit de top acht

Voor de troepen van Mbaye Leye is het de slechtste seizoenstart sinds 2018-2019. Niet echt leuk, in een seizoen waarin er drie dalers zijn.

“Het is sowieso niet wat we willen. Ik denk ook dat we niet altijd beloond zijn voor wat we gebracht hebben. We moeten het ook positief bekijken. In de acht wedstrijden die we hebben gespeeld, hebben we het zes keer opgenomen tegen een team uit de top acht. Nu moeten we er staan om te klimmen in het klassement.”

Druk? Sowieso

Sint-Truiden is de eerste opponent in eigen huis. “Of er druk is? Sowieso, maar je moet als profvoetballer daarmee kunnen omgaan. We zijn ons ervan bewust dat de coach ons veel vertrouwen geeft, maar wij moeten hem ook iets teruggeven in de vorm van punten. Hij heeft altijd een goed plan, maar het is aan ons om dat prima uit te voeren.”

Een verklaring waarom Essevee amper vijf puntjes verzameld heeft, die kan Alessandro Ciranni niet geven. “Als ik die zou hebben, dan zouden we toch al meer punten hebben gepakt. We moeten leren uit onze fouten, hard werken en de focus leggen op de komst van STVV.”

De rechtsachter kreeg er met Tsouka een concurrent bij voor zijn positie.

“Die concurrentiestrijd moet ik aangaan. Ik ben goed begonnen. Af en toe waren er wat mindere momenten, dus probeer ik alles te geven om beslissend te zijn en de ploeg te helpen.” (JC)