Jules Vanhaecke verlaat KSV Oostkamp

Onder nieuwe coach Jürgen Van Opstaele is KSV Oostkamp aan een serieuze remonte begonnen. Na winst op bezoek bij KVK Westhoek, in de laatste confrontatie van het voorbije kalenderjaar, klommen de jongens van de Valkaart op naar positie acht. De eerste zondag na Nieuwjaar werd vriendschappelijk gevoetbald tegen Mandel United Izegem en met 3-1 gewonnen.

Het serieuze werk hervat met een thuismatch tegen Lebbeke op zaterdag 11 januari. De terugronde wordt een afscheidstournee voor Jules Vanhaecke, die vooral wegens werkomstandigheden naar de Oostendse regio trekt. “Langer dan vijf jaar zal ik ongetwijfeld niet meer voetballen. Samen met mijn familie baat ik een hotel uit in Oostende, vlak tegenover het station. Daar ontmoet ik regelmatig sponsors van KVD Oostende.”

“Zij kennen mij en meldden mij meermaals dat ze het zouden appreciëren mocht ik bij hun club komen voetballen. Dat heb ik nu dus gedaan, in eerste instantie omdat ik aan mijn broodwinning dacht. In mijn nieuwe omgeving zal ik ook gegarandeerd vrienden maken, daar zit ik niet mee in. De jongens van de Valkaart verlaten wordt een ander paar mouwen. Dat is zo’n warme vereniging! De groep informeren vond ik loodzwaar maar ik wilde het gewoon zelf doen uit respect.”

“De komst van een nieuwe trainer deed een verse wind waaien, al heb je me nooit horen klagen over het duo dat het seizoen opstartte: Stijn Desmet en Kenneth Dhondt. Jürgen Van Opstaele werd gekoppeld aan de vroegere kapitein en T2 Olivier Verwilst, die zodoende zijn rentree vierde. Samen met de hele groep wil ik echt nog eens stunten. Een voetbreuk op een verschrikkelijk slecht moment haalde mijn loopbaan onderuit bij Club Brugge.”

“Bij Zulte Waregem en Mandel United probeerde ik vervolgens opnieuw het ritme vast te krijgen, al vond ik pas hier in Oostkamp mijn voetbalplezier terug. Die zaken vergeet een gevoelsmens als ik nooit. Mijn nieuwe club treedt één reeks lager aan maar daar denk ik echt nog niet aan. Oostkamp zal ik mijn leven lang blijven koesteren, ons familiehotel evenzeer.” (JPV)

Zaterdag 11 januari om 19.30 uur: KSV Oostkamp A – FC Lebbeke.