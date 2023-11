Jonge Duivels lijden in Roeselare eerste nederlaag tegen efficiënt Schotland

De jonge Rode Duivels hebben vrijdagavond op de vierde speeldag van de kwalificatiecampagne voor het EK U21 in 2025 hun eerste nederlaag geleden. De Belgen gingen in Roeselare met 0-2 onderuit tegen een efficiënt Schotland.

België begon gretig aan de partij maar kwam na twaalf minuten, bij de eerste goede kans voor de Schotten, wel meteen op achterstand. Chilokoa-Mullen (12.) kopte de bal op een goeie voorzet van Devine hard voorbij doelman Vandevoordt. De jonge Duivels gingen nadien op zoek naar de gelijkmaker, maar werden op het halfuur opnieuw koud gepakt: na zwak uitvoetballen van Vandevoordt en een vlotte combinatie van de Schotten zette Lyall Cameron (31.) de 0-2 op het bord.

Kans voor Romeo Vermant

Eliot Matazo kreeg enkele minuten voor de rust een goeie kans op de aansluitingstreffer maar de middenvelder van Monaco raakte niet voorbij doelman Slicker. In de tweede helft probeerde België zich opnieuw in de wedstrijd te knokken, maar de jonkies van Gill Swerts vonden weinig openingen tegen een stug verdedigend Schotland. De ingevallen Romeo Vermant kreeg op een kwartier van het einde de kans op de aansluitingstreffer, maar de speler van Club Brugge trapte de bal van dichtbij over. De overwinning voor de Schotten kwam niet meer in gevaar. Youssuf Sylla kopte in het slot nog tegen de lat.

Leidersplaats kwijt

België ziet door de nederlaag Schotland op gelijke hoogte komen in groep B. Beiden teams tellen nu negen punten. Spanje, dat vrijdagavond zelf met 2-0 won van Hongarije, is daardoor alleen leider met twaalf punten. Dinsdag nemen de Jonge Duivels het zelf op tegen Spanje.

In de kwalificatierondes plaatsen enkel de negen groepswinnaars en drie beste nummers twee zich voor het eindtoernooi van het EK 2025 in Slovakije.