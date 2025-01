Jong Helkijn trekt dit weekend naar leider SV Kortrijk: “Niets te verliezen tegen de leider”

Jong Helkijn trekt dit weekend naar leider SV Kortrijk. De ploeg van coach Jérémy De Neve tankte alvast de nodige dosis vertrouwen door net voor de winterstop 6 op 6 te pakken. “We toonden alvast een heel goede mentaliteit in die wedstrijden tegen Oostrozebeke en Kachtem.”

“Daarvoor pakten we slechts 1 op 12 met degelijk voetbal, maar de mentaliteit was niet top. Toch wijzen de neuzen nog altijd in dezelfde richting. We misten natuurlijk ook een belangrijke speler. Keert hij terug, dan hebben we plots een andere ploeg.”

“De boost kwam er na de zege tegen Oostrozebeke met 1-2. We kwamen 1-0 voor, misten daarna een strafschop maar vochten ons naar de zege. Ook de thuiswinst tegen Kachtem heeft ons mentaal heel goed gedaan.”

“Voor het derde jaar op een rij spelen we net na de winterstop tegen de eerste. Het bracht ons telkens geluk. Tegen Kortrijk hebben we niets te verliezen op het kunstgrasveld. Januari is sowieso een moeilijke periode met al mijn studenten die in de examenperiode zitten. Kansloos? Zeker niet. In deze derde provinciale reeks ben je nooit echt kansloos. Het is een heel moeilijke reeks voor iedere ploeg.”

Kelder

“Bij aanvang van het seizoen mikten we op een zesde of zevende plaats. We begonnen goed maar zakten al snel naar de kelder van het klassement. Nu wordt het zelfs vechten om niet te zakken. We staan zeker niet op onze plaats. Deze ploeg heeft meer kwaliteit dan de twaalfde plaats waarop we nu staan. We houden onze voetjes op de grond en willen ons zo snel mogelijk verzekeren van het behoud. Het zal iedere wedstrijd weer knokken worden om de broodnodige punten binnen te rijven”, aldus Jérémy De Neve. (ELD)

Zaterdag 11 januari om 19 uur: SV Kortrijk – Jong Helkijn.