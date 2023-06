Tweemaal net voor U18 en U21 van KV Oostende na fraaie campagnes

Zowel de U18 als de U21 van KV Oostende hebben in de finale om de Beker van België een nipte nederlaag geleden tegen AA Gent. Beide teams blikken wel op een knappe bekercampagne terug.

De U21-kampioenenploeg van trainer-coach Kurt Bataille – met enkel Mohamed Berte als A-kernspeler – leed op het terrein van Aalter een 1-2-nederlaag in de finale om de Beker van België tegen AA Gent.

Na nog geen minuut trapte de lang talmende Gentse keeper de bal pardoes tegen een KVO-speler. Het leder zoefde echter naast. De eerste kans aan de overzijde was wel meteen raak: na knap samenspel fusilleerde Noah De Ridder doelman Richmond Badu. KV Oostende moest dus al snel achtervolgen.

Die vroege achterstand maakte niet veel indruk op de KVO’ers. De Gentse goalie moest het onderste uit de kan halen om Berte het scoren te beletten. In het slotkwartier van de eerste helft kwamen de Gentenaars echter weer opzetten en KVO kwam enkele keren met de schrik vrij. Doelman Badu gooide echter lijf en leden in de strijd. Eén keer bracht de paal redding. Iets voor de rust zag Anas Hammas zijn kopbal rakelings naast gaan. Geen gelijkmaker dus, in die eerste helft.

Badu en de paal

De tweede helft opende schitterend voor KV Oostende. Na een haakfout knalde Rayan Buifrahi vanop de elfmeterstip de 1-1-gelijkmaker tegen de touwen. Dat vormde wel het sein voor de Buffalo’s om een versnelling hoger te schakelen. Drie keer voorkwam Badu een Gentse treffer, en ook de paal hielp even mee. Tussendoor dreigde Buifrahi, maar de Gentse doelman liet zich niet verrassen.

Tien minuten voor tijd moest KVO zich dan toch gewonnen geven. Invaller Arthur John kon een vrije trap binnen koppen: 2-1. Oostende nam dan risico’s en Gent verzuimde de tegenaanvallen goed uit te spelen. Daardoor kregen de groen-rood-gelen in de laatste minuut van de blessuretijd nog dé kans op een gelijkmaker, toen aanvoerder Coninckx vanuit een schuine hoek oog in oog met de doelman kwam. Zijn schot zoefde echter langs de verkeerde kant van de paal. De U21 van KV Oostende verloor dus met 1-2 de finale om de Beker van België tegen AA Gent.

Eén penalty

Enkele dagen later verloor ook de U18 van KV Oostende de finale om de Beker van België, ook in Aalter en ook tegen AA Gent. De Buffalo’s wonnen, na een penalty in de tweede helft, met 1-0 tegen het team van Michiel Jonckheere en Sebastien Siani. Toch mogen de beloften en de U18 trots op een knappe bekercampagne terugblikken. (PR)