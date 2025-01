Thibaut Van Acker gaat na faillissement van Deinze mee trainen bij Club NXT en wordt jeugdcoach

Thibaut Van Acker heeft na de teloorgang van KMSK Deinze een nieuwe uitdaging gevonden. De 33-jarige middenvelder sluit aan bij de trainingskern van Club NXT, de beloftenploeg van Club Brugge die uitkomt in de Challenger Pro League. Blauw-zwart maakte het nieuws maandag bekend.

Van Acker zal meetrainen met de Brugse beloften, maar neemt ook een trainersrol op binnen de academie als Technical Coach bij de U15 en U16.

De middenvelder is een jeugdproduct van Club Brugge en speelde ook 52 wedstrijden in het eerste elftal. Tot een echte doorbraak kwam het niet en de voorbije jaren zette Van Acker de lijnen op het middenveld uit bij Beerschot (2012-2013), Cercle Brugge (2013-2016), Roeselare (2016-2019), het Nederlandse MVV (2019-2021), Lierse (2021-2024) en sinds deze zomer bij Deinze. Bij die laatste twee clubs was hij ook aanvoerder.

Club NXT is momenteel knap vijfde in de Challenger Pro League, met 25 punten na 16 wedstrijden. Komende zondag ontvangen de Brugse beloften nummer twee La Louvière.