Sybe Van Zele is nieuwe jeugdsecretaris: “Deze functie is een ideale voortgang van mijn studies”

Binnen de jeugdwerking van Cercle Brugge is Oost-Vlaming Sybe Van Zele de nieuwe secretaris. “De interesse in het voetbal is er al mijn hele leven. Iedere dag binnen die sfeer zitten, spreekt mij enorm aan. Mijn functie vormt een ideale voortgang van mijn studies.”

Sybe Van Zele (21) komt uit Boekhoute, op de grens met Nederland in het Meetjesland. Hij deed sportmanagement aan de Vives Hogeschool in Brugge en tijdens zijn laatste jaar volgde hij stage op Cercle, op de jeugdacademie bij David Carpels als TVJO en Bram De Rop die vorig seizoen als jeugdsecretaris fungeerde en nu als ATVJO. Op die manier kwam er op het jeugdsecretariaat een plaats vrij. “Doordat ik er mijn stage gedaan had, kwam de vraag van David of ik geïnteresseerd was. Ik heb ingestemd en doe dat nu halftijds in combinatie met verder studeren, het verkort traject event- en projectmanagement in Gent”, klinkt Sybe Van Zele. “Ik doe dat omdat de sportwereld en de sportsector rond evenementen, gebeurtenissen en belevenissen draait.”

Bureauwerk

Daarnaast speelt Sybe zelf voetbal, bij hem in de buurt bij FC Assenede, in tweede provinciale. Op Cercle staat hij binnen de jeugdacademie vooral in voor secretariaatswerk. “Het is een heel gevarieerde functie. Dat gaat van bestelbonnen opmaken voor de aankoop van materiaal tot ervoor zorgen dat de trainingsplanning volledig in orde is. Als er ploegen moeten trainen, dat ze daar ook een terrein voor hebben. Er zijn tevens een aantal externe accommodaties die we daarvoor gebruiken. Die moeten gereserveerd zijn. Dat gebeurt dan in samenwerking met Stad Brugge.”

Daarnaast is er nog veel papierwerk en administratie. “Ik zal bijvoorbeeld bij een jeugdwedstrijd nooit aan de zijlijn staan coachen. Het is vooral bureauwerk. Alsook het regelen van de verplaatsingen. Ik zorg ervoor dat de bussen hier op tijd zijn. En in het begin van het seizoen maak ik alles op bij het aansluiten van nieuwe spelers of medewerkers.” (ACR)