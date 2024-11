Stijn Deblieck coacht U17 van KSK Steenbrugge en daklozen

De eerste ploeg van KSK Steenbrugge pakte uit met een billijk resultaat en won met 1-3 op bezoek bij Sint-Joris. T1 Sander Meulemeester overlegt na training vaak met zijn collega’s van de jeugdwerking. Uren kan hij discussiëren met Stijn Deblieck. Het klikt tussen de twee sportliefhebbers.

Stijn Deblieck voetbalde zelf nauwelijks maar kreeg de microbe te pakken in familieverband. “Toen ik 34 lentes telde, sprong ik soms in bij de voetbalkraks van Club Brugge. Later floot ik al eens een match. Ik vond het voetballeven dusdanig leuk dat ik allerlei opleidingen volgde bij Voetbal Vlaanderen. Eerst observeerde ik andere trainers, daarna schreef ik me in bij start to coach. Ik durfde mijn aanpak te veranderden en hanteer nu een totaalpakket: algemene vorming, coördinatie en nadenken tijdens de oefeningen.”

Training aan daklozen

“Bij Oostkamp coachte ik de U9, daarna bij Hertsberge de U15 en nu ben ik bezig aan mijn eerste seizoen U17 in Steenbrugge. Tijdens mijn eerste oefensessies zag ik zowaar nog sommige van mijn leerlingen trappen met de punt van de schoen. Ook moest de groep mijn manier van werken gewoon worden. Nu zitten we perfect op schema.”

“Een pak tijd steek ik in opleidingen. Momenteel beschik ik over het diploma UEFA B en een getuigschrift blessurepreventie. De volgende stap wordt het behalen van mijn UEFA A-diploma: ik ben al bezig met het voortraject en volg stage bij de U16 van Club Brugge. Bij laatstgenoemde vereniging ben ik tevens sportief coördinator van de Foundation. Ongeveer 200 spelers en 30 trainers mag ik beschouwen als mijn naaste medewerkers, verdeeld in vier categorieën: G-voetbal voor 18 plus, G-voetbal kraks onder de 18 jaar, wandelvoetbal en amputatievoetbal. Daarenboven geef ik één keer per week training aan daklozen. Na het sportieve werk krijgen ze een broodje, vaak hun enige maaltijd.”

“Door het leven ben ik allerminst gespaard. Wegens ziekte mocht ik niet meer werken toen ik amper 24 lentes telde. Nu geef ik opnieuw deeltijds les in een school. Veel mensen stonden me bij tijdens moeilijke jaren, nu is het mijn beurt om iets terug te doen.” (JPV)