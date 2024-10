RFC Luik en Club NXT houden elkaar in evenwicht

RFC Luik en Club NXT hebben zondag op de negende speeldag in de Challenger Pro League elkaar in evenwicht gehouden. In het Stade de Rocourt werd het 1-1.

Halfweg de eerste helft bracht Ryan Merlen de Luikenaars op voorsprong, maar zes minuten na rust stelde de Zuid-Afrikaan Shandre Campbell orde op zaken.

De jonkies van blauw-zwart bezetten na negen speeldagen met dertien punten voorlopig de achtste plek in de op een na hoogste klasse in België, RFC Luik is elfde met tien stuks. Eerder zondag hees La Louvière zich naar de kop van het klassement met een 1-2-zege bij Lierse, later op de dag (19u15) sluiten KAS Eupen en hekkensluiter Lokeren-Temse de negende speeldag af.