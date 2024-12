Ploeg van de Week: de grote groep GU7 van voetbalclub KM Torhout

Dit is de GU7 van KM Torhout samen met de trainers-coaches Kristoff Ryckewaert (links) en Elias Ryckewaert: staande van links naar rechts Nathan De Coninck, James Vermeersch, Lewis Geerts, Rémi Rys, Vince Vanhooren, Baptiste Termote, Vic Jodts, Jules Schotte en Wietse Deman en zittend Ilyas Vercamer, Divayo Marlein, Jules Dhondt, Finn Bloes, Liam Dejonghe, Dean Decombele, Simas Dejonghe, Niels Verhaeghe en Achiel Sinnaeve. Ontbreken op de foto: Luiz De Ketelaere, Raoul Dedeyster, Stan Delay, Remi Devloo, Oscar Lemahieu en Matthis Van der Weeghe, plus de trainers Bram Cogghe, Ferry Wylin, Dries Jodts en Milan Maes. “De GU7 is een grote, enthousiast groep”, zegt Kristoff Ryckewaert. “De spelers zijn altijd in groten getale aanwezig op de trainingen. Ze geven elke week het beste van zichzelf. Enkele jongens zullen in het nieuwe jaar al meteen in een hogere leeftijdscategorie uitkomen. Dat is hen meer dan gegund.” (foto JS)