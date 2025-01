Nieuwe voetbalschool ‘Rising Stars’: “Een kans om te scoren in het leven én de maatschappij”

Voetballiefhebbers, opgelet! Een nieuwe ster schittert aan het voetbalfirmament: Rising Stars. Deze fonkelnieuwe voetbalschool combineert talentontwikkeling met een stevige portie sociale verantwoordelijkheid. Oprichtende Anzegemnaren van deze nieuwe vzw zijn Jens Vancauwenberghe (34) en Leendert Van Hulle (38). “We bouwen niet alleen aan een nieuwe generatie voetbaltalent, maar trappen ook stevig mee in de strijd tegen kinderarmoede”, klinkt het.

Met Rising Stars willen de oprichters jonge voetballers op een professionele en leuke manier begeleiden. “Of het nu gaat om een strakke tackle, een fluwelen dribbel of mentale kracht, elk kind krijgt bij ons de ruimte om te schitteren”, oppert Jens. “De ontwikkeling en het plezier van elk kind staat centraal. Succes zit niet alleen in doelpunten, maar ook in het verschil dat we maken naast het veld.”

Ferme achtergrond

Jens en Leendert hebben als monitoren en trainers al een indrukwekkend parcours afgelegd. Beide zijn gediplomeerde hoofdmonitoren met ruime ervaring in verenigingswerk. Jens is jeugdtrainer, voormalig jeugdcoördinator, assistent bij Jong Anzegem (1e ploeg), en houder van het diploma instructeur. Leendert, UEFA A-coach, behaalde in 2024 het diploma techniektrainer van Voetbal Vlaanderen. Hij deed ervaring op bij SV Zulte Waregem, KV Kortrijk, KSV Oudenaarde en KVC Sint-Eloois-Winkel (1e nationale) en traint nu de beloften van Cercle Brugge.

Maatschappelijke betrokkenheid

Wat Rising Stars écht uniek maakt? Hun maatschappelijke missie: projecten ondersteunen van kinderen in nood. “Met elk kampje dat we organiseren, willen we bijdragen in de strijd tegen kinderarmoede en zo meer kinderen de kans geven om dromen na te jagen”, zegt Leendert. “We vragen aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien en ondersteunen hen tegelijkertijd door na elk kamp een donatie te doen aan een goed doel.” Ondanks de focus op voetbal, geloven ze bij Rising Stars dat we als maatschappij ook verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van kansarme kinderen. Iedereen is welkom! De eerste kans om deel uit te maken van dit voetbalavontuur? Een kamp van 14 tot en met 18 april in Otegem! Nieuwsgierig? Check de Instagrampagina Rising Stars Football of neem contact op met de oprichters.