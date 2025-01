Late overwinning voor Club NXT tegen La Louvière

Club NXT heeft zondag de afsluiter van de negentiende speeldag in de Challenger Pro League naar zijn hand gezet. De beloftenploeg van Club Brugge haalde het in Roeselare met 2-1 van La Louvière. De Henegouwers blijven in de tussenstand in 1B derde, Club NXT is vijfde. Voor de Brugse jonkies is het de tweede zege in evenveel wedstrijden in 2025.

Roméo Vermant (41.) bracht de thuisploeg op slag van rust op voorsprong. Vroeg in de tweede helft stelde Mouhamed Belkheir (47.) gelijk voor de bezoekers vanop de strafschopstip. De Algerijnse aanvaller leek de Wolven even voorbij het uur ook de overwinning te schenken, maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel. Het winnende doelpunt viel vervolgens aan de overkant, via Lynnt Audoor (86.).

Eerder op de dag pakte FC Luik de volle buit bij SK Lommel (0-2). Zaterdag was leider Zulte Waregem met 3-2 te sterk voor Eupen. Eerste achtervolger RWDM won vrijdag met 1-0 van Jong Genk. De wedstrijden RSCA Futures-Patro Eisden, Seraing-Francs Borains en Lokeren-Lierse eindigden allemaal op 1-1.