KVK Westhoek lanceert project ‘Niemand Buitenspel’ voor de U12: “Strijden tegen discriminatie”

KVK Westhoek koppelt elk jaar een educatief project aan het Christmas Truce Tournament dat op zaterdag 9 en zondag 10 december plaatsvindt. Dit jaar wordt onder het motto ‘Niemand Buitenspel’ de strijd aangebonden tegen racisme, discriminatie, homofobie en seksisme.

“Alle U12-spelers kregen als opdracht een poster te maken met een foto van spelers, trainers en begeleiders en een slogan te bedenken hoe zij de strijd tegen racisme en discriminatie willen aanbinden”, verduidelijkt TVJO Geert Glorie. “Voor het praktische gedeelte moest elke speler ofwel aansluiten bij een training van het G-voetbal om te merken dat niet iedereen het even goed heeft in de maatschappij, ofwel aansluiten bij een training van het wandelvoetbal om vast te stellen dat voetbal een sport is die ongeacht de leeftijd mensen samenbrengt, ofwel als referee een wedstrijdje van de U8 leiden om te stellen ondervinden dat referee zijn niet zo eenvoudig is en dat de onnodige kritiek naast de zijlijn wel eens de spuigaten uitloopt.”

Projectdag

“Op zaterdag 18 november wordt tijdens de projectdag een eerste resultaat voorgesteld. De U12 werken om 10 uur hun competitiewedstrijd tegen FC Mandel United af. Om 12 uur schuiven alle spelers aan voor een lunch aangeboden door de club. Na het etentje krijgt de groep een presentatie over het ontstaan en verloop van WO I, worden de eerste resultaten van het project geprojecteerd en wordt de affiche van het Christmas Truce Tournament bekendgemaakt. Om 13.45 uur stapt iedereen de bus op voor een trip door het vroegere front. Op het einde van de trip legt de groep symbolisch een bal neer bij het monument van de Christmas Truce in Ploegsteert. We hopen achteraf even te kunnen napraten in de kantine. Het project wordt afgesloten tijdens het Truce Tournament zelf. Op vrijdag 8 december vindt de education reception plaats. Een delegatie van KVK Westhoek mag er de resultaten van het project voorstellen aan de Premier League. Aansluitend worden alle U12-spelers verwacht om samen met de deelnemende teams de Last Post bij te wonen. Tijdens het tornooi doen de U12-spelers dienst als ballenjongens”, besluit Geert Glorie.