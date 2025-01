KVDO verhuist veel jeugdploegen tussen de campussen in Oostende en Diksmuide

Op basis van leeftijden en niveaus zal KV Diksmuide Oostende volgend seizoen zijn ruim duizend jeugdspelers herverdelen tussen de campussen in Oostende en Diksmuide. KVDO blijft op alle niveaus voetbal aanbieden en wil de jeugdopleiding door die ingreep naar een hoger niveau tillen.

“Bij de samenwerking tussen KSV Diksmuide en mensen uit Oostende hebben we voor de jeugd de ploegen behouden die op dat moment al gevormd waren. Ze bleven ook elk in hun stad voetballen”, zegt operationeel verantwoordelijke Bram Keirsebilck. “Naar volgend seizoen toe bekijken we hoe we de jeugd optimaal op interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk niveau laten voetballen.”

De bovenbouw van het hoogste, interprovinciale niveau (U14 tot en met U19) traint en speelt vanaf de zomer 2025 in sportpark De Schorre te Oostende. Ook de middenbouw op het provinciale niveau vindt in Oostende zijn thuishaven. De spelers van U10 tot en met U13 op het interprovinciale niveau en de bovenbouw op het provinciale niveau vinden hun vast adres op de campus De Pluimen in Diksmuide. De onderbouw (voor wie jonger is dan 10), waar je ook interprovinciale en provinciale teams hebt, blijft op beide adressen voetballen. Dat geldt ook voor alle gewestelijke teams.

Impact

Velen uit de buurt van Diksmuide reizen dan enkele keren per week naar Oostende en anderen doen het traject omgekeerd. KVDO beseft dat dit niet voor iedereen een ideale situatie is. In een e-mail aan de ouders van de jeugdspelers geeft KVDO toe “dat deze zorgvuldig overwogen beslissing een impact kan hebben”. Daarom peilt KVDO of ouders en kinderen bereid zijn van campus te veranderen. “Deze informatie is cruciaal om onze ploegen correct samen te stellen en, indien nodig, extra spelers aan te trekken”, schrijft KVDO in de e-mail. KVDO wil medio maart klaar zijn met dit huiswerk.

Heel hoog niveau

“Verandering wekt altijd ergens wel weerstand op”, geeft Bram Keirsebilck toe. “Wel proberen we voor ieder kind een goede oplossing aan te bieden. Het is belangrijk dat er altijd keuze zal zijn. Ouders die zeggen dat hun kind absoluut niet naar Oostende kan, zullen de mogelijkheid krijgen om in Diksmuide te blijven spelen en omgekeerd. Het gewestelijk voetbal blijft sowieso op beide campussen. We zijn ervan overtuigd dat we op heel hoog niveau voetbal zullen kunnen blijven aanbieden aan meer dan duizend jeugdspelers en dat doen we op beide campussen.”

Accommodatie van eerstenationaler

Campus De Schorre in de wijk Stene van Oostende is uiteraard een knappe voetbalaccommodatie. “Straks zullen we de mogelijkheden van Sportpark De Schorre in Oostende ten volle voor onze jeugdwerking benutten”, noemt Bram Keirsebilck een bijkomend voordeel. “De accommodatie van de vroegere eerste ploeg van gewezen eerstenationaler KV Oostende heeft vier velden, een fitness, een indoor trainingszaal, een videokamer en enkele vergaderruimtes. Voor de verdere ontwikkeling van jonge spelers zijn dit absolute pluspunten.”