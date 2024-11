Jeugdploeg U9 KDC Ruddervoorde

Op 16 november speelt de U9-ploeg van KDC Ruddervoorde, die onder leiding staat van trainer Killian Dedrie, een derbywedstrijd tegen KVCSV Oostkamp. De wedstrijd gaat door op de terreinen van KSV Oostkamp in de Albrecht Rodenbachstaat, in de Valkaart in Oostkamp, en start om 11.30 uur.

Achteraan zien we: trainer Kilian Dedrie. Staand: Achiel Van Acker, Victor Cirstea, Charles Debruyne, Eleonore Van Hoornick en Emile Cloet. Zittend: Eden de Clercq, Jasper Ballegeer, Lou Vandewiele, Aaron Mathijs en Jarne Van Moeffaert. Jules Meyns was afwezig.

(GST)