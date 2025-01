Jeugdploeg in de kijker: de IPU17 van voetbalclub KM Torhout

Dit is de IPU17 van voetbalclub KM Torhout. Achteraan van links naar rechts Lukas Oplusztil, Florent Hoti, Cedric Segers, Loïc Vergote, Alexander De Loof, Thomas Demaré, Sem Trancez en Charles Decorte, in de middelste rij van links naar rechts afgevaardigde Kris Van Belleghem, Ibe Gekiere, Senne Derycke, Jorre Vuylsteke, Robbe Goethals, Mauro Renzi, Kenny Duyck en trainer Dieter Dever en vooraan van links naar rechts Zeno Vanacker, Lars Gerrits, Milo Van Impe, Kain Wallaert, Ferre Roegiest, Raphaël Deldaele, Warre Verbanck en Yassin Nedjadi. Het team is aan een prima seizoen bezig. Er wordt uitstekend voetbal gespeeld. De gedreven en talentrijke groep wordt perfect begeleid door trainer Dieter Dever en afgevaardigde Kris Van Belleghem. Op het veld wordt er in de matchen gestreden voor elke bal. (foto JS)