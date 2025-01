Jeugdacademie van KVDO krijgt Gino Caen aan het hoofd

KV Diksmuide Oostende, de ambitieuze nummer drie uit de derde afdeling – het vijfde niveau -, heeft Gino Caen (59) aangesteld als hoofd van de jeugdopleiding. Gino Caen deed onder meer ervaring bij Anderlecht, AA Gent en Zulte-Waregem op.

In het provinciale en het nationale is Gino Caen een gekende naam. Hij was trainer in de provinciale reeksen en als gediplomeerd sportleraar ook docent aan de trainersschool. Caen was ooit aan de slag bij FC Lichtervelde, Lissewege, Zerkegem, Ichtegem, VV Westkapelle, Stormvogels Koekelare en SK Steenbrugge.

In 2009 zette Gino Caen zijn eerste stappen in het nationale voetbal als jeugdmanager en U21-trainer bij KV Kortrijk. Al snel werd hij er fysiektrainer van de A-kern van de Kerels. Zo werkte hij er samen met Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe. In 2015 trok Caen samen met Vanderhaeghe naar KV Oostende. Hij assisteerde er ook Adnan Custovic bij KVO.

Saoedi-Arabië

Vanaf oktober 2017 tot december 2018 functioneerde Gino Caen als assistent-coach van Hein Vanhaezebrouck ook nog bij Anderlecht, AA Gent en Zulte Waregem. In juli 2022 trok Gino Caen met Yves Vanderhaeghe opnieuw naar KV Oostende. Daarna werkte hij nog bij Dender en in Saoedi-Arabië bij Al Faisaly.

Voor de derde keer in zijn carrière gaat Gino Caen dus aan de slag in Oostende. Nadat hij tweemaal Yves Vanderhaeghe bij KV Oostende assisteerde, wordt hij nu het hoofd van de jeugdopleiding bij KV Diksmuide Oostende in derde afdeling.

“Gino Caen heeft een Uefa A Pro License diploma en is ook een groot bepleiter van meer focus op jeugdwerking en doorstroming in het Belgische voetbal. Dat past perfect binnen onze visie. Inzetten op jeugd is bij KVDO geen hol begrip”, zegt ondervoorzitter Karl Vannieuwkerke (KV Diksmuide Oostende). De jonge club in derde afdeling steunt op een stevige jeugdfilosofie met campussen in Diksmuide en Oostende. “We willen onze jeugd nog beter omkaderen en de doorstroming naar de eerste ploeg verder uitbouwen.”