Club Brugge Younited countert kansarmoede

Het sociaal-sportief project ‘Club Brugge Younited’ bestaat 15 jaar en dat verliep donderdag niet onopgemerkt. Zo ondertekenden Club Brugge Foundation en de verschillende projectpartners – Inloophuis ’t Sas, Buurtsport Brugge, CAW Noord-West-Vlaanderen, vzw Wieder en Stad Brugge – een nieuw convenant. De aftrap gebeurde symbolisch op de middenstip van het Jan Breydelstadion.

Het Jan Breydelstadion was diezelfde dag ook het toneel voor het ‘Kick-Off Tornooi’ van Younited Belgium, waarbij 15 Younited-teams uit heel het land naar Brugge afzakten om te verbroederen, teambuildingsactiviteiten te organiseren en een voetbaltornooi te spelen op de oefenvelden van Club Brugge.

Duw in de rug

“Samen met heel wat organisaties gebruiken we de kracht van voetbal om iets terug te geven aan de samenleving. De afgelopen 15 jaar hebben we al heel veel kwetsbare mensen een duw in de rug gegeven richting onder andere een betere huisvesting en het maken van een vriendenkring”, zegt Peter Gheysen, coördinator Club Brugge Foundation.

Aan de hand van aangepaste trainingen brengt Club Brugge Younited wekelijks een 20-tal maatschappelijk kwetsbaren uit Brugge samen om te voetballen. “Deze bijeenkomsten en verschillende teambuildingactiviteiten geven de spelers een structuur waarop ze verder kunnen bouwen”, luidt het nog.

Uitstekende opstap

“De Brugse Younited-spelers nemen hun leven met volle motivatie weer op. Een grote stap, maar met de steun van lotgenoten, trainers én een sportieve geest, wordt de drempel een stuk lager en dat is van onschatbare waarde. Samen spelen vormt een uitstekende opstap naar opnieuw samen leven”, aldus schepen van Sport Franky Demon bij de ondertekening van het vernieuwde samenwerkingsconvenant.

“Dit is om drie redenen een prachtig project. Vooreerst is sporten, en voetbal bij uitstek, gezond. Door samen te sporten wordt het sociaal isolement doorbroken. Het gaat hier ook om een prachtig voorbeeld van wat bereikt kan worden wanneer verschillende organisaties hun krachten bundelen en samen een gemeenschappelijk doel vooropstellen”, vulde schepen van Sociale Zaken Pablo Annys aan.