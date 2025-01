Bjorn De Bruyne traint lichting U11 van Eendracht De Haan: “Wij vormen een hechte familie”

Met engelengeduld coacht Bjorn De Bruyne zijn leerlingen. Tegenover de collega-trainers van andere ploegen is hij charmant, tegenover zijn eigen kinderen beleefd, maar kordaat. In zijn passie steekt hij zeer veel vrije uurtjes.

“Bij Eendracht De Haan vormen alle betrokkenen een hechte familie vormen. Wat mezelf betreft, mag je dat echt letterlijk nemen, want ik ben getrouwd met de dochter van onze voorzitter Jacky Claeys. Zodoende krijg ik vanuit de eerste lijn mee hoe een sportman zich moet gedragen. Onze preses is weliswaar mijn schoonvader, maar wordt door iedereen gewaardeerd”, vertelt Bjorn. “Zelf ben ik in een ver verleden beginnen voetballen bij het toenmalige Zeemeeuw Zeebrugge, dat later werd omgedoopt tot Zeehaven Zeebrugge.”

Medetrainer

“Het veldvoetbal hield ik voor bekeken om in zaal tegen dat balletje te trappen. Er was hoge nood aan een doelman, dus bood ik me aan als Chinese vrijwilliger. Toen ik mijn vrouwtje Tracey leerde kennen, begon ik aan mijn carrière in het cafévoetbal. Om mijn conditie te onderhouden, trainde ik mee met de tweede ploeg van Eendracht De Haan. Toen er tijdens de coronaperiode niet mocht gevoetbald worden, ben ik daarmee gestopt.”

“Eens de bal weer aan het rollen ging, speelde ik nog één seizoen liefhebbersvoetbal op zondagochtend en combineerde dit met een wekelijks partijtje in de zaal. Door een achillespeesletsel moest ik vroegtijdig stoppen. Het trainerschap bood mij de ideale uitweg. Twee jaar geleden startte ik als oefenmeester van onze lichting U9. Bij aanvang van het huidig kampioenschap kreeg ik de lichting U11 onder mijn hoede. Ik beschik over een zeer degelijk geheel en begroet meestal maar liefst 28 spelers op training. Mijn medetrainer is Jens Zwaenepoel. We zijn perfect op elkaar ingespeeld en zien die kinderen groeien. Hopelijk kunnen we binnen pakweg tien jaar voor een paar van onze voetballertjes supporteren bij de eerste ploeg. Dat zou echt een serieuze kick geven. In afwachting zetten we gedreven onze passie verder. Trouwens, op familiefeestjes gaat onze ploeg ook serieus over de tong”, besluit Bjorn De Bruyne. (JPV)