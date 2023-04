Beloften van KV Oostende vieren titel

Terwijl KV Oostende degradeert naar tweede klasse, mochten de beloften van trainer Kurt Bataille de titel vieren.

De beloften van KVO vermorzelden Virton met 6-0. Twee goals van Buifrahi, en treffers van Stiers, Berte, Brachet en Hammas effenden het pad. Eerste achtervolger Eupen bleef steken op een 2-2-gelijkspel tegen RWDM en kan met een match minder gespeeld de Kustboys niet meer inhalen.

Uitschieters

Het is een seizoen van uitschieters geworden voor de U21. Met 71 gemaakte goals beschikken ze over de beste aanval en met amper 29 tegentreffers over de op twee na beste defensie. Met een doelpuntensaldo van plus 42 en slechts één nederlaag is KVO de verdiende kampioen.