Bavikhoofse Milan en Iljo jagen voetbaldromen na bij groen-zwart: “Ons eerste jaar bij Cercle is intens”

Voetballertjes Milan Vantomme en Iljo D’Haese uit Bavikhove speelden samen bij KRC Harelbeke en trokken respectievelijk naar (sport)scholen in Gent en Brugge. Drie jaar later spelen ze samen bij de Elite U15 van Cercle Brugge. Hun gezamenlijke grote droom: profvoetballer worden.

Iljo D’Haese en Milan Vantomme, beiden 14, zijn niet enkel goede vrienden maar ook voetbalfans in hart en nieren en gedreven voetballertjes. Het duo ademt voetbal. Hun vriendschap en hun grote interesse voor het voetballen begon jaren geleden bij de jeugdploegen van KRC Harelbeke, genoegzaam de Ratjes genoemd. Milan speelde er drie jaar bij de U12 tot U14 en Iljo zeven jaar bij de U7 tot de U14. Ze speelden twee jaar samen bij de U11 en U12, nu drie jaar geleden. “We kregen er een goede opleiding en training van Frederique Mahieu. Het was ook een mooie tijd”, getuigen beide spelers. Intussen volgt Milan een opleiding Sport aan het Atheneum Voskenslaan in Gent en Iljo een opleiding aan de Topsportschool Voetbal Spartac Brugge. Beiden werden gescout en mochten afzonderlijk al testen bij verscheidene jeugdvoetbalploegen: onder meer Gent, Club Brugge en Kortrijk. “We zagen elkaar af en toe in Bavikhove en in 2018 mochten we samen testen in Oostende”, glunderen de twee spelers, die elkaar nu terugzien bij de U15 van Cercle Brugge.

De ploegvoorstelling op ‘t Zand in Brugge zal ons bijblijven

Steun van familie

Milan is er aanvallende middenvelder en kapitein, Iljo is er aanvaller. “De ploegvoorstelling op ‘t Zand in Brugge zal ons bijblijven”, luidt het. Iljo heeft twee zussen: Amber en Orphee. Milan heeft nog twee sportieve broers: Mathis (9), die ook voetbalt en Mathew (17), die een blauwe gordel in de judo heeft. “Hij doet ook zwem- en fitnesstraining”, zegt Milan. “Onze ouders en familie steunen ons in onze hobby: onze papa’s zeggen dat we dat zeer goed doen”, getuigen Milan, die elke dag over en weer uit Gent komt, en Iljo, die op internaat zit. “Ons eerste jaar bij Cercle is wel intens: vier goede trainingen in de week en een competitiewedstrijd in het weekend.” Hun grote droom? “Misschien profvoetballer worden. Voetbal blijft mijn hobby. Ik werk keihard om een goed voetballer te worden”, aldus Iljo. “Ik wil zo lang mogelijk voetballen. Mijn droom is ook profvoetballer worden maar ik blijf met beide voetjes op de grond”, zegt Milan.

Leuk detail: de wedstrijd van vorige zaterdag in en tegen Lommel eindigde op 0-2: Iljo scoorde beide goals.