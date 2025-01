Jarne Herman van FC Gullegem wil het maken: “Zal vertrouwen niet beschamen”

Met een 0-2 nederlaag tegen Harelbeke en een weinig benijdenswaardige veertiende plaats sloot FC Gullegem het jaar 2024 in mineur af. Het siert het rood-witte bestuur dat het niet bij de pakken bleef zitten.

Bij het failliete SK Deinze gingen Filip Hostyn en Etienne Zenner op zoek naar verdedigende versterking en vonden die in de persoon van Jarne Herman. De 19-jarige rechtsachter, momenteel woonachtig in het Oost-Vlaamse Zottegem, kijkt reikhalzend uit naar zijn Gullegems debuut. “Hopelijk kom ik tegen Oudenaarde aan de aftrap”, opent Jarne Herman.

“Een ploeg uit mijn regio. Dat het mijn nieuwe club momenteel niet voor de wind gaat schrikte mij niet af om tot een akkoord te komen. Naar ik vernam kreeg de ploeg al heel wat af te rekenen met blessures. Het zou schitterend zijn moest mijn debuut gepaard gaan met een overwinning. Naast Gullegem waren er nog enkele ploegen geïnteresseerd, maar na mijn eerste gesprek op de Gullegemse Poezelhoek was ik meteen verkocht. De Gullegemse mensen waarmee ik onderhandelde straalden zoveel warmte en vriendelijkheid uit dat we al snel tot een akkoord kwamen.”

Jarne Herman die zijn jeugdopleiding genoot bij AA Gent was de jongste drie seizoenen aan de slag bij SK Deinze. Tot een echte doorbraak is het er niet gekomen. “Bij Deinze leunde ik dicht bij de A-kern aan, maar kwam er door omstandigheden niet veel in actie”, vertelt de Oost-Vlaming.

“Ook een beetje mijn eigen fout. Dit seizoen miste ik de voorbereiding wegens een reis. Hoe dan ook, het is jammer dat een mooie club als SK Deinze de handdoek in de ring moet gooien. Gelukkig kwam ik bij FC Gullegem in een uitstekend vangnet terecht. Uiteraard zal ik ook bij Gullegem mijn plaats moeten verdienen.”

“Maar ik zal er alles aan doen om het vertrouwen van de Gullegemse bestuurslui niet te beschamen. Ik heb nog een hele loopbaan voor mij, krijg hier een mooie kans om mijn carrière nieuw leven in te blazen. Na de onzekere laatste maanden bij Deinze, voelt mijn overstap naar Gullegem als een bevrijding aan. FC Gullegem straalt warmte uit. Ik zal er dan ook alles aan doen om mijn steentje bij te dragen tot het behoud”, besluit Jarne Herman. (AV)

Zaterdag 11 januari 19.30 uur: SV Oudenaarde-FC Gullegem