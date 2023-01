Jari Dejaegere kijkt met SC Wielsbeke Wervik in de ogen: “Pijnlijke nederlaag op Aalter snel uitwissen”

Wielsbeke opende de competitie met een gemakkelijke 2-5 zege op Wervik. Ondertussen is Wervik echter gegroeid en het belooft voor heel wat meer weerwerk te zorgen. Wielsbeke en Wervik verloren wel hun jongste match tegen respectievelijk Aalter en Hamme en moeten dus op zoek naar eerherstel. Wervik hunkert ook naar broodnodige punten om uit de degradatiezone weg te geraken.

Bij Wielsbeke had men met Aalter, Wervik en Rumbeke als tegenstanders stiekem op een negen op negen gehoopt, maar het pakte op Aalter al meteen anders uit. “Wij hoopten in die drie matchen vooral onze klassering te verbeteren, maar het is duidelijk dat elke match gespeeld moet worden”, reageert Jari Dejaegere. “Als je het tegen een staartploeg opneemt, speelt altijd het gevaar van onderschatting. Toen wij ook nog op voorsprong kwamen, namen wij het misschien wel iets te gemakkelijk op. Onze centers werden slordig en Aalter maakte daar dankbaar gebruik van om 3-1 uit te lopen. Op een erg zwakke eerste helft volgde gelukkig een heel wat betere tweede periode. Na onze aansluitingstreffer zat de kans op de gelijkmaker er verschillende keren in, maar het was telkens net niet. De bal wilde er gewoon niet in. In de slotfase slikten wij nog een vierde goal. Ik pleit zeker geen verzachtende omstandigheden, maar het Aalter van zaterdagavond vond ik stukken beter dan de ploeg die wij voor nieuwjaar bekampten. De trainerswissel heeft duidelijk zijn werk gedaan, want Aalter klopte ook al Tempo Overijse en Drongen, waardoor ze met een negen op negen konden uitpakken.”

Als we allemaal honderd procent zijn, hoeven we niemand te vrezen – Jari Dejaegere, SC Wielsbeke

Voor Wielsbeke is het zaak om die pijnlijke nederlaag snel uit te wissen, en het liefst zondag al tegen Wervik. “Dat is een tegenstander die wij door en door kennen. Op de eerste speeldag gingen wij daar gemakkelijk met 2-5 winnen, maar Wervik kampte toen met talrijke geblesseerden. Nu krijgen wij dus een ander verhaal, maar wij hebben zeker kwaliteit genoeg om de match op eigen veld naar onze hand te zetten en het liefst ook winnend af te sluiten. Van onderschatting zal dit keer alvast geen sprake zijn en als wij allemaal honderd procent zijn, hoeven wij geen enkele tegenstander te vrezen. Van Stekene kregen wij vorige week trouwens het compliment dat wij over een ploeg beschikken voor de top vijf. Onze ambitie is in eerste instantie de linkerkolom en daar konden wij ons ondanks de nederlaag op Aalter nog net handhaven. Het probleem de jongste weken was dat wij nogal gemakkelijk doelpunten weg gaven en daar moet dus een mouw aan gepast worden. Anderzijds ontbrak wel eens het geluk in de zestien meter, waardoor details in ons nadeel uitdraaiden.”

Strijden om elk punt

Nadat het vier wedstrijden ongeslagen was verloor Eendracht Wervik zaterdagavond tegen een sterk VW Hamme (2-3). Het beslissend doelpunt viel in de extra tijd en na veel protest, wegens voorafgaand een fout op Arne Scheldeman.. Het team van trainer Jakob Crombez moet nu zondag naar SC Wielsbeke. Trainer van Wielsbeke Dieter Lauwers kent de Tabaksploeg als zijn broekzak, want hij kwam op zaterdagavond al veel scouten op Wervik. “We gaan naar Wielsbeke om te winnen”, klinkt het bij centrale verdediger Arne Scheldeman. “In onze situatie is iedere wedstrijd belangrijk. Om zeker te zijn van het behoud moeten we zeker nog vijf wedstrijden winnen. Wielsbeke is ons zwarte beest en is het nu aan ons om dat eens te doorbreken. We creëren veel kansen en dat is wel goed, maar anderzijds krijgen we heel stomme goals tegen.”

Wielsbeke is ons zwarte beest en het is nu aan ons om dat eens te doorbreken – Arne Scheldeman, Eendracht Wervik

Wielsbeke ging als kampioen in de eerste periode door op zijn elan van vorig seizoen in eerste provinciale. “Ik had dat niet verwacht”, zegt Arne. “Eerlijk gezegd, ik was onder de indruk toen ze de eerste speeldag bij ons kwamen winnen.” Het zat de ex-speler van onder meer FC Izegem en SK Oostnieuwkerke in zijn tweede periode bij geel-rood nog niet echt mee. Wegens een peesblessure was hij maar liefst twaalf weken uit. “Ik speelde heel de voorbereiding en in de laatste week viel ik uit”, klinkt het. “Nu trek ik driemaal per week naar de kinesist en voel me veel sterker. Wat ik volgend seizoen doe, weet ik nog niet. Ik tekende nog niet bij. We moeten nog verder spreken.”

Glenn De Gryse was zaterdag geelgeschorst en komt terug. De 20-jarige polyvalente verdediger/middenvelder Maxime Vandelannoitte van reeksgenoot SK Roeselare-Daisel is de derde aanwinst. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij Club Brugge en SV Roeselare waar hij als amper 17-jarige een profcontract kreeg. Na het faillissement trok Maxime naar SK Deinze om daarna terug te keren naar SK Roeselare-Daisel, waar hij ondertussen al anderhalf seizoen een vaste titularis is. (IDS en EDB)