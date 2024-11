“Ik denk dat wij klaar zijn voor Dentergem”: trainer Peter Leneeuw speelt met Jong Vijve speciale derby in vierde provinciale C

De derby tussen Jong Vijve en ZK Dentergem in vierde provinciale E staat altijd borg voor een flinke portie spanning. Extra pigment is dat in het verleden nogal wat spelers van Jong Vijve richting Dentergem trokken. Ook de Dentergemse trainer Nico Rogge heeft een verleden bij de Vijvenaars.

Jong Vijve begon goed aan de competitie en het draait mee in de top vijf, die trouwens de doelstelling is dit seizoen. Ook Dentergem wil een prijs pakken. Er staat zondagnamiddag dus veel op het spel in Dentergem.

Extra speciaal

Er is door spelers als onder meer Nick Vanryckeghem, Ruben Laporte, Wout Vandaele, Lode Baetens en Mathieu Lambrecht en trainer Nico Rogge die naar Dentergem trokken ook een link tussen beide ploegen.

Lambrecht, Vanryckeghem en Laporte spelen daar trouwens nog altijd. “Dat gegeven maakt de derby extra speciaal”, pikt trainer Peter Leneeuw in.

Dicht bij mekaar

“Bij ons loopt het vrij goed. Twee weken geleden werd het een zware match tegen Aarsele, waar wij 1-4 achterkwamen. Met een goeie mentaliteit sleepten wij echter nog een gelijkspel uit de brand. Tegen Pittem kwamen wij achter na een penalty. Wij kregen ook een strafschop, maar misten die. Geen nood, echter. Wij hadden de match stevig in handen en scoorden nog drie keer.”

“Ik denk dat wij klaar zijn voor Dentergem, dat trouwens ook zijn jongste match won. Dentergem telt met één match meer gespeeld één punt meer. Het komende duel is dan ook belangrijk voor onze beoogde stek in de top vijf. In de subtop ligt het trouwens nog allemaal erg dicht bij mekaar. Dat bewijst dat alle ploegen aan mekaar gewaagd zijn en het een felle strijd wordt voor de prijzen. Het kan op Dentergem best een aantrekkelijk match worden tussen twee ploegen die vlot scoren.”

Driepunter

“Vorig seizoen speelden wij daar een goeie match. Op het ogenblik dat wij een voorsprong verdienden, raakte een thuisspeler zwaar geblesseerd waardoor de match ongeveer een uur stil lag.”

“Toen wij hernamen, vonden wij nooit meer het ritme van daarvoor en verloren wij onverdiend. Wij houden netjes onze voeten op de grond, maar iedereen kijkt uit naar komende zondag en uiteraard gaan wij voor een driepunter.” (IVD)