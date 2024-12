Hoofdtrainer Maxim Vandamme stopt na dit seizoen bij WS Lauwe: “Een betere club vind ik niet”

Vorige week liet Maxim Vandamme weten dat hij op het eind van het seizoen stopt als trainer van WS Lauwe. De 63-jarige Ledegemnaar wil het in de toekomst iets rustiger aan doen. White Star had de samenwerking met Vandamme graag voortgezet, maar respecteert de beslissing van zijn T1.

“Nee, ik heb op het ogenblik geen akkoord op zak met een andere ploeg”, zegt Maxim Vandamme. “Ik ben er trouwens nog niet volledig uit of ik helemaal stop. Zoals ze vaak zeggen, ‘de tijd brengt raad’. Trouwens, een betere club dan WS Lauwe zal ik wellicht nooit meer vinden. Jammer dat we elkaar zo laat gevonden hebben. In uitstekende omstandigheden vond ik het een voorrecht om bij Lauwe gedurende drie seizoenen het beste van mezelf te geven.”

Nationaal voetbal

“Vorig seizoen, met de tweede plaats in eerste provinciale die recht gaf op promotie, hebben we White Star geschonken waar het recht op had: nationaal voetbal. Momenteel doen we het niet slecht. Maar onze schaapjes zijn nog lang niet op het droge. We mogen in geen geval achterover gaan leunen en denken dat het behoud al verzekerd is. We hebben dit seizoen al bewezen dat we een aardig stukje kunnen voetballen. Tenminste als we met de juiste mentaliteit aan de aftrap komen”, gaat Maxim voort.

Het geblesseerd uitvallen van Milan Rooze is zeker een ferme tegenvaller voor WS Lauwe dat niet over de breedste kern van de reeks beschikt. “Milan was uitstekend bezig”, is Maxim vol lof voor zijn linksachter.

Nieuwe uitdaging

“Als Milan na zijn blessure weer de draad kan oppakken, wacht hem heel zeker een mooie voetbaltoekomst. Hem vervangen is geen makkie, maar Harm Vansteenkiste, zijn vervanger, trekt er voor hem op een ongewone plaats, goed zijn streng. Hopelijk blijven we nu gespaard van pech. Met vorige speeldag te winnen van Elene-Grotenberge deden we een uitstekende zaak.

Komende zondag, op het veld van Kalken, staan we voor een nieuwe uitdaging. Kalken is een van de betere ploegen uit de reeks, maar als wij top zijn hoeven we niet veel ploegen te vrezen”, besluit Maxim Vandamme.

(FV)