Het Oostendse hart van de Rode Duivels

Ikea-balletjes en Bratwurst gedraaid. De Rode Duivels imponeerden met een 0-3- en 2-3-zege tegen Zweden en Duitsland. Nieuwbakken bondscoach Domenico Tedesco weet de juiste snaren te raken bij zijn spelers. En daar zullen twee jongens en een badstad van 72.000 inwoners ontzettend blij mee zijn.

Want hoe goed waren die twee krullenbollen, zeg: Wout Faes (24) en Arthur Theate (22). Talentvol jong geweld dat onder ex-bondstrainer Roberto Martinez meer engelengeduld moest tonen dan de gemiddelde Anderlecht-youngster. Van beide heerschappen heette Faes het grootste talent te zijn. Opgepikt door Anderlecht bij Lierse, maar na uitleenbeurten aan de Nederlandse clubs Heerenveen en Excelsior belandde hij in Brussel zelfs eventjes in de C-kern (!).

Doorbraak

Hij zou bij RSCA geen seconde spelen. Gert Verheyen, die als trainer van de nationale jeugd wel een believer was van Faes, lokte hem naar KV Oostende. Met succes. Ondanks de mindere algemene prestaties van de Kustboys stak Faes er met krullenkop en schouders bovenuit. Een type speler die ze aan de kust graag zien: volle overgave, nul kapsones. Geen gestekakker.

Wout was gebrand op een sportieve doorbraak bij de club die wél in hem geloofde. Als dank kreeg hij een mooie transfer naar de Franse middenmoter Reims. En nu, bij Leicester in de Premier League, wordt hij zelfs de ‘transfer van het seizoen’ genoemd. Onbegrijpelijk dat Martinez hem nooit een kans gunde. Vóór deze interlandperiode kreeg hij 13 uitnodigingen voor de Rode Duivels in de bus. Het aantal speelminuten? Vijf. Vijf! En dat terwijl de hoge leeftijd van de Duivelse defensie al even een talk of the town was.

Arthur Theate. © BELGA

Om helemaal van een sprookje te spreken: Arthur Theate. Zelfs in de tweede klasse waren ze niet geïnteresseerd in de voormalige jeugdspeler van Genk en Standard. Bijna met de moed der wanhoop ging hij testen bij KVO, waar toen ene Alexander Blessin met de sportieve scepter zwaaide. De Duitse oefenmeester was onder de indruk van het lef, inzet en scherpte van Theate.

Gratis

KVO zou hem finaal gratis oppikken en de geboren Luikenaar zou helemaal openbloeien. Ook Arthur werd door de KVO-fans in de armen gesloten: geen vraag was hem te veel, op het veld bleef hij maar sjette geven. En als je hem nu in het Frans, Nederlands of plat Ostêns aansprak: Theate bleef de hartverwarmende Luikenaar en helemaal zichzelf.

Wout en Arthur hebben hun dankbaarheid voor de mogelijkheden die KVO hen gaf nooit onder stoelen of banken gestopt. Met beide handen grepen ze wat bijna hun laatste kans was op sportief succes. Het wederzijds respect tussen Oostende en beide verdedigers is gigantisch. Neem anders maar een kijkje op Twitter, Facebook en Instagram, en zie met welke lofredes ze aan de Noordzee worden toegezongen. Wedden dat mocht KVO straks uit eerste klasse tuimelen, beide gasten ook depri zullen rondlopen?