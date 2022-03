Goal en assist van Vanaken volstaan niet voor een zege op Ierland

De Rode Duivels speelden een zwakke oefenstonde in en tegen Ierland. De Belgen kwamen twee keer op voorsprong maar die werd telkens tenietgedaan. Bruggeling Hans Vanaken gaf een assist en scoorde zelf de tweede treffer. Ook De Ketelaere en Dendoncker stonden in het basiselftal.

Roberto Martinez trok de West-Vlaamse kaart voor de oefeninterland in Dublin. Zowel Charles De Ketelaere als Leander Dendoncker kwamen aan de aftrap. Ook Bruggelingen Mignolet en Vanaken verschenen in de basis, net als ex-Oostendenaar Theate. Onze wereldsterren zoals De Bruyne, Lukaku en Courtois kregen rust, de bondscoach koos enkel voor spelers met minder dan 50 caps. Een ideale gelegenheid dus voor heel wat spelers om zich in de gunst van de bondscoach te voetballen, het WK in Qatar is er al eind november.

Papa Mignolet

Simon Mignolet werd maandag nog papa van Vin, zijn tweede zoontje, maar hij wou er absoluut bij zijn in Dublin. Mignolet had weinig werk op te knappen maar moest zich na een goed halfuur toch gewonnen geven op een afgeweken omhaal van Ogbene. Op dat ogenblik stonden de Rode Duivels al op voorsprong. Michy Batshuayi, de vaste stand-in van Lukaku, deed wat hij al zo vaak deed bij de nationale ploeg: scoren. Op assist van Vanaken kwam hij naar binnen om vervolgens knap binnen te schieten. Het was de eerste mogelijkheid voor België nadat Ierland met iets meer grinta aan de partij was begonnen.

Kopbalgoal Vanaken

De Ketelaere speelde in steun van Batshuayi, een beetje zoals hij dat de afgelopen wedstrijden bij Club Brugge ook doet achter Adamyan. Ondanks zijn enorme inzet en loopvermogen kende De Ketelaere een anonieme wedstrijd. Doelkansen kreeg hij niet, ploegmaat Vanaken was succesvoller. Op een hoekschop van Hazard kopte Vanaken via een Iers lichaam op het uur de 1-2 op het bord. Achterin had Theate meer dan zijn handen vol met de Ierse aanvallers. De thuisploeg wilde het honderdjarig bestaan van de Ierse bond op gepaste wijze eren maar Theate versaagde niet. Hij trok de goede lijn van bij zijn club Bologna door. Ook Dendoncker viel niet uit de toon op het middenveld. Zijn 25ste cap al voor de Rode Duivels. Een opvallende statistiek: met Dendoncker tussen de lijnen verloor onze nationale ploeg nog nooit.

Burkina Faso

Een kwartier voor het einde zat de partij erop voor zowel De Ketelaere als Theate. Mangala mocht debuteren en ook Januzaj kwam erin. Dendoncker schoof hierdoor een rijtje achteruit. Veel zal bondscoach Martinez wellicht niet hebben bijgeleerd uit deze wedstrijd. Saelemaekers viel uit de toon en werd al bij de rust vervangen. Ook zijn vervanger Foket speelde maar weinig klaar. Verder had gelegenheidskapitein Tielemans moeite om zijn ploeg op sleeptouw te nemen. Vijf minuten voor het einde maakten de Ieren de verdiende gelijkmaker. De ingevallen Browne kopte de 2-2 buiten het bereik van Mignolet binnen. Dinsdag wacht nog de confrontatie met Burkina Faso, Martinez zal dan wellicht heel wat andere namen in de basis droppen.