Georges-Louis Bouchez geeft aftrap van G-voetbalwedstrijd Lauwe-Kortrijk

Op zondag 10 december ging G-voetbal Kortrijk Teens de strijd aan met KWSC Lauwe.

Om G-sport in de kijker te zetten, nodigde trainer Dave Vanhoutte een bekend gezicht uit. Georges-Louis Bouchez, partijvoorzitter van MR, gaf met plezier de aftrap van de match. “G-voetbal verdient meer aandacht. Het voelt goed om zo een steentje te kunnen bijdragen”, aldus Bouchez. Zelf is de partijvoorzitter ook voorzitter van voetbalclub Francs Borains, die dezelfde dag ook een wedstrijd speelde tegen Luik. “Voetbal ligt me nauw aan het hart. Het is meer dan een sport, voetbal is een sociaal gegeven”, vertelt Bouchez.

De ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk moest Kortrijk het onderspit delven tegen Lauwe met een nipte 4-3. (SV)