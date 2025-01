GD Ingooigem rekent op een sterke tweede seizoenshelft

Voorzitter Guy Damman en zijn bestuursploeg van GD Ingooigem maken er elk jaar een punt van om al vrij vroeg de trainersstaf voor het volgende seizoen vast te leggen en ook de ploeg voor het komende seizoen begin januari al op papier te hebben.

Dit jaar was het niet anders, want met Massimo Van Hoe, Alessio Naert, Robbe Santens, Thibault Vandeputte, Arthur Himpe, Maxime Fillieux, Guillermo Vandenberghe, Aaron Nuytten, Maxim Dewaele, Mathieu Decommer, Rune Tack, Rhune Derycke, Thibaud Windels, Michael Furniere, Bryan Deloof, Anouar Kasmi, Ruben Verhaeghe en Maxime Deketele spelen er achttien spelers verder in het shirt van GD Ingooigem. Thibault T’Hooft verlaat de club. Jordy Vanhoucke (KSK Beveren-Leie) en Viktor Dejaegere (Otegem) zijn de nieuwkomers.

Terugronde

“Wij vinden het belangrijk om tegen de start van de terugronde klaar te zijn met ons werk. Daardoor weten de spelers waar ze aan toe zijn en kunnen ze zich volledig focussen op de tweede ronde. Wij zijn tevreden dat wij onze huidige kern niet alleen konden samenhouden, maar ook aanvullen met twee echte versterkingen. Zowel Jordy Vanhoucke als Viktor Dejaegere bewezen bij hun vorige clubs Beveren-Leie en Otegem dat ze heel wat in hun mars hebben”, aldus Guy Damman.

“Bij onze kern van twintig spelers kunnen nog een jonge doelman en eventueel een linkerflank komen. Onze heenronde was er, door de vele afwezigen, één met ups en downs en wij hopen beter te doen in de terugronde. Wij staan momenteel zevende op slechts twee punten van de top vijf en alles is dus nog mogelijk. Die top vijf is trouwens onze doelstelling en een eventuele promotie naar tweede provinciale zouden wij zeker niet laten liggen. Wij zien wel waar wij uitkomen, maar onze kern zou daar wellicht sterk genoeg voor zijn. Wij hervatten zaterdag tegen Oostrozebeke, een fysiek sterke ploeg met heel veel gestalte en die nieuwe start is altijd een beetje onzeker.”

Het Zwarte beest

“Op Oostrozebeke wonnen wij met 0-2 en uiteraard hopen wij, als zwarte beest voor Oostrozebeke, opnieuw de drie punten te pakken”, besluit de dynamische voorzitter Guy Damman. (IVD)