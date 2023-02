G-ploeg Daring Brugge neemt het op tegen de trainers

Tijdens een geslaagde happening organiseerde Daring Brugge een wedstrijd tussen tussen de trainers (eerste ploeg en jeugd) en de G-ploeg.

De G-ploeg van Daring Brugge bestaat tien jaar en coördinator Dirk Demarest (staande uiterst rechts) was er bij vanaf het prille begin. De G-ploeg is opgenomen in de familie van het Tempelhof. De spelers supporteren regelmatig voor de eerste ploeg en verbroederen vaak samen in de kantine.

Ook T1 Preben Verbandt nam deel aan de prestigematch en de kapitein van de eerste ploeg, Bart Cleenwerck (staande uiterst links) fungeerde als referee van dienst. De coaching van de trainers berustte bij vaste waarde van de eerste ploeg Mats Compernolle. (staande, tweede van rechts).

Organisatie tienjarig bestaan

De G-ploeg won met 7-6 en iedereen blikte terug op een geslaagde organisatie. Na de wedstrijd volgde een spaghetti en een disco-avond voor zowel seniores als G-ploeg. Coördinator Dirk Demarest is al volop bezig met de organisatie van het tienjarig bestaan, maar lost voorlopig niets over zijn plannen. (JPV)