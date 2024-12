Emile Mourmanne knap zevende met Westhoek: “2024 was fantastisch jaar”

De heenronde zit erop en promovendus KVK Westhoek staat na de puntendeling in Petegem netjes in het linkerrijtje. Komende zondag volgt de eerste match van de terugronde en de laatste match van het kalenderjaar, thuis tegen Oostkamp.

Na 15 matchen telt KVK Westhoek 22 punten. “We kenden nochtans een aarzelende start. Het was aanpassen aan het ritme, maar we hebben snel getoond dat we ons mannetje kunnen staan. We zijn in staat om het veel ploegen moeilijk te maken en te verslaan”, zegt Emile Mourmanne. “In deze reeks heeft elke ploeg kwaliteit en in veel matchen maken details het verschil. Dit tussentotaal is mooi, maar we zijn er nog niet.”

Na de nipte thuisnederlaag tegen SK Roeselare verloor KVK Westhoek de voorbije vijf matchen niet meer. “Dan moet je nog weten dat er in de gelijke spelen tegen Lebbeke en Petegem zeker meer mogelijk was. In Petegem slikten we de gelijkmaker pas in de 85ste minuut en nadien kregen we nog enkele grote kansen.”

Fantastisch 2024

Emile kijkt al uit naar de volgende match, thuis tegen Oostkamp. “We speelden al twee keer tegen hen dit seizoen. Een keer in de voorbereiding en dan nog eens tijdens de heenronde. Daar hebben we een sterke prestatie neergezet tegen een niet te onderschatten elftal. We wonnen met 0-3, al viel de eerste goal pas op 20 minuten van het einde. Het zal zondag dus zeker niet vanzelf gaan. Oostkamp zal net als wij gebrand zijn op de drie punten. Zij staan tiende, maar volgen maar op twee punten van ons. Alles vanaf de vijfde plaats staat nog op een zakdoek. Wij willen met een goed gevoel de winterstop ingaan. 2024 was een fantastisch jaar, hopelijk wordt 2025 dat ook. Na Oostkamp trainen we nog twee keer. Verder zal ik mijn conditie thuis verder op peil houden, want ik hou van sporten”, zegt de bijna 20-jarige student lichamelijke opvoeding uit Moeskroen, die twee jaar geleden nog vier reeksen lager speelde bij Dottenijs. “Het is de voorbije jaren snel gegaan, maar ook dit seizoen heb ik al veel mogen spelen. Meestal als rechtsachter en soms doe ik ook de volledige rechterflank.”

Zondag 15 december om 15 uur: KVK Westhoek KVCSV Oostkamp A.