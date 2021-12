Eerste zege voor Niel Claus en SC Zonnebeke (1) in aanloop naar kelderkraker : “We willen 2021 goed afsluiten”

Op het terrein van Meulebeke pakte SC Zonnebeke zijn eerste driepunter van het seizoen. Vol vertrouwen kijkt men uit naar de wedstrijd tegen Oostnieuwkerke.

“Logisch dat onze eerste overwinning meer dan welkom was, we hadden er echt nood aan. We hebben er zo naar gestreefd en hadden het eigenlijk al eerder verdiend, maar nu stonden we echt in het winnende kamp. Eindelijk konden we zegevierend het terrein verlaten en dat gaf een goed gevoel”, zegt Niel Claus, die al enkele jaren meedraait bij SC Zonnebeke.

“We kunnen ons nu met het hoofd rechtop voorbereiden op de belangrijke wedstrijd tegen onmiddellijke concurrent Oostnieuwkerke.”

Goede sfeer

“Als de wedstrijd tegen Meulebeke een zespuntenwedstrijd was, dan is die van zondag tegen de huidige rode lantaarn dat zeker. Die wedstrijd wordt voor ons een heel belangrijke confrontatie die we nu in volle vertrouwen kunnen voorbereiden. Als we met dezelfde inzet en dominantie spelen als afgelopen zondag, dan heb ik er het volste vertrouwen in. Hoewel het puntengewin pover is, zijn de sfeer en de mentaliteit altijd goed gebleven. De gretigheid is nooit weggeweest en die moet en zal er ook zondag zijn. Mits winst kunnen we een klein kloofje slaan. Een blik op de klassering toont alvast dat alles nog speelbaar is.”

“Ook de gekwetsten zijn teruggekomen en we staan opnieuw op volle sterkte. Als afsluiter van dit jaar spelen we de zondag erop thuis tegen Zedelgem. Met een beetje geluk, en dat mag wel na al onze tegenslag, kunnen we het jaar nog goed afsluiten. Zo kunnen we na Nieuwjaar hopelijk beginnen aan een inhaalrace.

