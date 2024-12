Eendracht Hooglede: “De ambitie van voor de start van het seizoen geldt nog steeds: een eindrondeticket”

Na een moeizame start van het seizoen begint Eendracht Hooglede stilaan zijn draai te vinden. Het team won de topper tegen Meulebeke en klimt zo stilaan richting de subtop. Samen met Lichtervelde staat Eendracht overigens helemaal bovenaan in de tweede periode.

Trainer Filip Comptaert zag zijn manschappen met 2-0 winnen van de nummer twee in het klassement nadat het een week eerder ook al knap won op Ingelmunster. “Een verdiende overwinning bovendien”, vult Comptaert aan. “Het was een beladen match maar uiteindelijk haalden we drie mooie punten binnen. “Het deed overigens deugd om nog eens thuis te winnen. Het was al geleden van speeldag drie dat we nog eens de drie punten konden thuis houden. De jongste jaren bouwden we een goeie thuisreputatie op maar dit seizoen verliep het vooralsnog minder vlot op het eigen veld.”

Ook in het algemeen was de start van Eendracht niet denderend. Met slechts tien punten uit de eerste periode was het niet de verhoopte start. De coach hoeft niet lang naar een reden te zoeken: “Blessures en schorsingen. Ik kon nog geen twee opeenvolgende weken met dezelfde ploeg spelen, telkens was er wel een blessure of een schorsing. Nu raken we stilaan terug op volle sterkte. Voor dit weekend recupereer ik de geschorsten Piceu en Sabbe. Enkel Robbe Tyvaert is nog uit met een blessure. Als coach heb ik dus voor het eerst te maken met positieve selectieproblemen.”

Zondag wacht een nieuwe thuiswedstrijd tegen Diksmuide B (14). Met vervolgens Loppem (13) en Pittem A (15) liggen er zeker mogelijkheden voor de tweede periode. “Laten we beginnen met de drie punten te nemen op zondag. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd maar de ambitie van voor het seizoen geldt nog steeds: een eindrondeticket. Via het klassement of via een periodekampioenschap maakt niet uit. Er zijn nog twee wedstrijden voor Nieuwjaar en alle puntjes die we pakken zijn welgekomen. Na Nieuwjaar hopen we onze remonte verder te zetten. Ondanks de mindere start hebben we nooit gepanikeerd.” (JT)