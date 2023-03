Dylan Vanhaeren is een nieuwkomer in de technische staf Rode Duivels

De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft vrijdag de volledige staf van de Rode Duivels voorgesteld. Dylan Vanhaeren is een nieuwkomer. Hij wordt in het 25-koppige team performance analyst, net als Umberto Tedesco, de jongere broer van bondscoach Domenico Tedesco.

Dylan Vanhaeren (25) uit Oudenburg volgde een opleiding sportmanagement als een onderdeel van bedrijfsmanagement aan Vives Brugge en startte in 2018 als jeugdsecretaris bij Cercle Brugge. Twee jaar later maakte hij de overstap naar de A-kern om deel uit te maken van de technische staf, als een voltijds video-analist.

Vanhaeren is tevens actief als voetballer. Zo heeft hij twee jaar bij de jeugd van Cercle gespeeld, vanaf de U10 tot en met de U12. Hij kwam toen van KV Oostende en ging erna terug. Na KVV Coxyde en KVC Winkel Sport is hij nu als een centrale middenvelder aan de slag bij KSV Oostkamp.

Verder blijft onder andere Jolien Lewyllie uit Langemark-Poelkapelle bij de Rode Duivels aan als nutritioniste of sportdiëtiste. Ze was vorig jaar reeds mee naar het WK in Qatar. Op de sportieve selectie voor de eerste wedstrijden van de nieuwe bondscoach is het nog wachten tot vrijdagmiddag 17 maart. In vergelijking met de vorige toernooijaren heeft de KBVB gekozen om dit jaar met een compacter personeel te werken.

“Voor het eerst sinds corona zitten we opnieuw in een ‘normaal’ seizoen met 5 keer 2 wedstrijden zonder groot tornooi. Bijgevolg is een uitgebreide algemene staf (sportief, medisch, logistiek en algemene omkadering) niet nodig en daarom hebben we het totale aantal stafleden opgenomen zonder dat de kwaliteit in te boeten is. De sportieve staf is in aantal quasi hetzelfde gebleven”, aldus Jelle Schelstraete op de website van de KBVB. Schelstraete was tien jaar aan de slag als jeugdmanager bij KV Kortrijk en maakte in 2020 de overstap naar de voetbalbond.

De Rode Duivels trappen deze maand op 24 maart hun EK-kwalificatiecampagne af in en tegen Zweden, in juni spelen ze hun eerste thuiswedstrijd tegen Oostenrijk. (ACR)