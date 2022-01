Dylan Vanclooster (KSK Oostnieuwkerke – 1) wil zo snel mogelijk inhaalbeweging inzetten: “Vechten tot het bittere einde”

Tijdens de verlengde winterstop nam KSK Oostnieuwkerke ruimschoots de tijd om een tussenbalans op te maken van seizoen 2022-2023. Die oogt niet echt schitterend met een schamele 6 op 45 en de rode lantaarn als gevolg. Toch blijft de spelersgroep van trainer Romain Haghedooren strijdvaardig.

“Voor de start van de huidige campagne sprak het bestuur over een rustig seizoen als ambitie”, opent de 26-jarige Dylan Vanclooster uit Kortemark. “Met de huidige spelerskern was dit in principe zeker mogelijk. Iedereen was dan ook aanvankelijk opgetogen over ons getoonde spel, alleen dook er in de wedstrijden telkens één probleem op.”

“Namelijk dat we veel te gemakkelijk tegendoelpunten slikten en daardoor de kopjes al snel naar beneden gingen. Dat zorgde ervoor dat we rond de jaarwisseling nog maar één keer konden winnen en nu nog maar zes punten op de teller hebben staan. Ondanks alles is er nog geen paniek in de rangen, want alles is nog mogelijk. Een vijftal ploegen staan immers op een handvol punten van elkaar.”

“Het is natuurlijk belangrijk om zo snel mogelijk een inhaalbeweging in te zetten. Winst is dus zeker een geboden zaak zaterdag tegen Meulebeke, dat zes punten meer telt. De heenwedstrijd werd onterecht nipt verloren, een ideaal moment om aan een revanche te denken. We azen dus zeker op een tweede thuisoverwinning van het seizoen.”

Toekomst

Ondertussen zijn ook bij KSK Oostnieuwkerke de gesprekken opgestart naar volgend seizoen toe. Ook Dylan kwam reeds aan de beurt. “Ik heb voorlopig nog geen beslissing genomen over mijn toekomst. Het bestuur zou me er heel graag bijhouden, maar er is ook belangstelling van enkele andere clubs. Eerstdaags zal ik na rijp beraad mijn beslissing bekendmaken.”

Romain Haghedooren blijft op post als hoofdcoach. Senne Vanbrabandt gaat volgend seizoen aan de slag bij reeksgenoot KFC Meulebeke.

(SBR)