Drie voetbaltornooien in één weekend in de Westhoek: Borussia Cup, Kunstgrascup en Memorial Alain Duflou op 8 en 9 juli

In het weekend van 8 en 9 juli zijn er met de Borussia Cup, de Kunstgrascup en de Memorial Alain Duflou drie voetbaltornooien in de regio; in Wijtschate, Boezinge, Leke en Vladslo. Wij blikken vooruit met de organisatoren.

Op zaterdag 8 juli organiseert zaalvoetbalclub Borussia de gelijknamige Borussia Cup in de Vierstraat 31 in Wijtschate. “Dit gaat door bij de sporthal van Wijtschate”, opent organisator Johan Willemyns (38). “Ik organiseer al voetbaltornooien sinds mijn 15de. We verwelkomen 20 à 24 teams en er zijn nog enkele plaatsen vrij en je kan je hiervoor aanmelden via borussiacup@gmail.com. Vroeger telden we meer ploegen, maar toen speelden we op zes in plaats van vier velden. We hadden destijds een damesreeks, maar ook daar zijn we van afgestapt. Een wedstrijd duurt 15 minuten en we spelen met één doelman en vier veldspelers. Er is plaats voor maximaal drie wisselspelers. Inschrijven kost 75 euro. We zijn een sfeervol tornooi die vooral lokale ploegen aantrekt en reiken geen geldprijzen uit. Iedereen gaat wel met een attentie huiswaarts. Het Poperingse bedrijf Lovanhop legt onze terreinen van 40 op 20 meter GPS-gestuurd aan. Er wordt gespeeld op zaalvoetbaldoelen. Naast het voetbal voorzien we catering en is er voor de kleinsten een springkasteel. Na de poulefase spelen we een knock-outfase, waarna iedereen zijn plaats kent.”

Geldprijs van 500 euro

Even verderop is er op dezelfde dag de vierde editie van de Kunstgrascup. “Ook bij ons zijn er nog enkele plaatsen vrij”, weet Steve Clabau (45), die al zo’n 15 jaar bestuurslid is bij Sassport Boezinge. “We spelen eveneens vijf tegen vijf op zaalvoetbaldoelen. Het niveau ligt vrij hoog met spelers die actief zijn in nationale en provinciale reeksen. Ook de lokale jeugdbeweging vaardigt een ploeg af. Iedereen is hier welkom. We zoeken een opvolger voor Campro en mikken op 36 teams. Dit wordt onderverdeeld in zes poules van zes ploegen, iedereen is dus zeker van minimaal vijf wedstrijden. De prijzenpot oogt mooi met 1.000 euro die we spreiden over de top-vier. De winnaar gaat naar huis met 500 euro. Inschrijven kan via info@sassportboezinge.be. De kostprijs per team bedraagt 120 euro, inclusief 50 euro aan drankbonnen.”

Frieten en frikandellen

Op zondag 9 juli organiseert VV Leke-Vladslo de Memorial Alain Duflou Cup. “Dit is vernoemd naar een vaste scheidsrechter van ons tornooi”, weet Kevin Dooms (31), die het voor de tweede keer organiseert, en T2 en teammanager is van de ploeg. “We organiseren telkens op een vaste datum. Vorig jaar won een ploeg uit Gent: Hééwéé Hazé. Nu mikken we op 10 à 12 ploegen en spelen op drie velden op het veld in de Beekstraat in Leke. De inschrijvingsprijs bedraagt 80 euro, verzekering en drankkaart van 20 euro inclusief. Inschrijven kan nog via tornooivvlv@gmail.com. De winnaar krijgt zijn inschrijvingsgeld terug. We voorzien ook de nodige drank in de bar, en frieten en frikandellen. De bal rolt vanaf 9 uur en de finale wordt omstreeks 16.30 uur aangevat. Naast dit tornooi organiseren we rond de eindejaarsperiode nog een succesvolle cavaverkoop.”