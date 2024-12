Drie punten erbij voor VK Dudzele na forfaitzege tegen VC Wingene

Op zondag 19 oktober leidde kersverse coach David Callant zijn eerste wedstrijd voor VK Dudzele. Op het veld werd met 1-2 verloren, maar de T1 bewees meteen de reglementering grondig te kennen. Een relaas van de feiten door David Callant zelf.

“Wij kwamen voor de rust op voorsprong, maar halfweg de tweede helft egaliseerden de bezoekers. In het slotkwartier werden zij tot tien herleid, maar kwamen even later toch op voorsprong na een mistasten van onze keeper. Vervolgens wilde VC Wingene kost wat kost die drie punten vasthouden. Weliswaar coachte ik mijn VK Dudzele voor het eerst, toch bleef ik attent. De gasten hadden al één keer gewisseld in minuut 72. Zij gingen vervolgens opnieuw over tot vervangingen in minuut 85, 87 en 90. Daarenboven wonnen ze tijd op alle mogelijke manieren.”

“Ja, ik heb mijn bestuur aangemaand om klacht in te dienen. De reglementen zijn er om nageleefd te worden. Er mogen inderdaad vier spelers inkomen, maar wel in maximum drie wisselmomenten. Of de referee van dienst dit niet heeft opgemerkt? Daarover hoef ik me niet uit te spreken. Als je door een rood licht rijdt staat er ook niet steeds een politieagent op te kijken, maar toch blijf je strafbaar.”

Serieuze boost

“Door die forfaitzege tellen we nu 15 punten in plaats van 12. We willen ons kost wat kost redden. Wat als we op het einde van de rit drie punten tekort zouden komen? Sorry, maar dit is een gouden bijkomende oogst. De jongens gaan ongetwijfeld met een serieuze boost de winterstop in: eerst wonnen we de derby tegen Westkapelle en dan volgde die 5-0 na uitspraak van de bond. In januari trekken we naar Handzame en ontvangen we vervolgens Veldegem. Dit zijn cruciale duels in het teken van het behoud. We moeten er klaar voor zijn.” (JPV)