Doelman Michaël (26) geselecteerd voor Special Devils: “Een droom die uitkomt”

Keeper Michaël Battheu (26) van de G-Cracks van KVK Westhoek mocht deelnemen aan een selectiedag van de Special Devils in Tubeke. Hij werd geselecteerd en droomt stiekem al van het WK in Australië, in het thuisland van een van zijn idolen Mathew Ryan.

Michaël Battheu (26) komt uit Vlamertinge en hij is de zoon van Isabelle Claeys en Thomas Battheu. Zijn broers heten Matthias (27) en Andres (19). Zijn pluspapa was Reginald Vandevivere, die op 26 november 2019 stierf. Michaëls papa overleed op 17 december vorig jaar. Michaël is aan de slag als tuinarbeider bij Groenzorg Westlandia en zijn grootste passie is voetbal. “Opa Raphaël Claeys was een goeie voetballer. Hij speelde nog als rechtsachter bij White Star Ieper. Hij kon daar veel over vertellen”, zegt Michäel. “Ikzelf speelde eerst als veldspeler bij KSK Vlamertinge en later werd ik doelman in het G-voetbal. In 2014 in Poperinge en sinds 2016 speel ik bij de G-Cracks van KVK Westhoek. Mijn trainers zijn Luc Leleu, Tibo Yserbyt en Bryan Borry. Om de twee weken is er een training of wedstrijd en we nemen ook deel aan tornooien. Mijn sterke punten? Ik heb snelle reflexen en kan de verdedigers goed sturen.”

Special Devils

Michaël mocht onlangs deelnemen aan een selectiedag voor de Special Devils in Tubeke. “Een fantastische ervaring om op het veld te staan waar je anders nooit komt. Er waren spelers van over het hele land, zelfs vanuit Eupen. Ik heb er veel bijgeleerd en ik ben iedereen die mij steunde heel dankbaar. Een woord van dank aan mijn familie, de trainers, mijn overleden papa Thomas en pluspapa Reginald en mijn collega’s op het werk. Reginald was betrokken bij de oprichting van het G-voetbal bij KVK Westhoek. Hij was een hele goeie vriend en we konden uren over voetbal praten. Hij zou ongetwijfeld trots geweest zijn. Ik wil ook de club bedanken om te geloven in mij en zoveel aandacht te schenken aan het G-voetbal.”

“Ik heb nooit gesproken van beperkingen, ik heb het eerder over bijzondere talenten” – mama Isabelle Claeys

Nu zal Michaël een traject van vier jaar volgen. “Mijn droom is om effectief voor de Special Devils te spelen en met hen naar het WK te gaan in Australië. Dat is het land van een van mijn idolen: Mathew Ryan (ex-doelman van Club Brugge, red.). Ook naar Simon Mignolet kijk ik op. Het zou fijn zijn als ik eens met hem samen zou mogen trainen.”

Bezeten door voetbal

Naast het actief voetbal kijkt Michaël graag naar voetbal. “Ik ben bezeten en volg alles in binnen- en buitenland op de voet. Thuis is er nooit ruzie wat we op tv kijken”, lacht Michaël. “Ik ben een grote Club Brugge-supporter, maar ook Manchester City en Real Madrid volg ik van nabij. En uiteraard de Rode Duivels. Naast Mignolet en Ryan ben ik fan van Thibaut Courtois en Cristiano Ronaldo. Ik zou graag eens in de studio zitten bij Karl Vannieuwkerke om een match te analyseren. Ik kan goed zien wat er juist of fout gaat bij een ploeg.”

Naast het voetbal geniet Michaël ervan om iets te gaan eten of te gaan drinken. “Ik ga graag naar In De Vrede in Westvleteren. Maar ik drink nooit alcohol, ik leef gezond”, aldus Michaël, die ook een echte dierenvriend is. “Mijn drie poezen en mijn hond geef ik de beste zorgen.”

Bijzondere talenten

Ook Michaëls mama Isabelle (48) glimt van trots na zijn selectie. “Achter deze selectie zit een enorme inzet en doorzettingsvermogen”, vertelt ze. “Michaël is een vechter en een harde werker. Al van toen hij baby was. Door medische problemen is hij in het UZ in Jette geboren en heeft hij al heel veel operaties moeten ondergaan. Ik heb nooit gesproken van beperkingen, ik vind dat een vies woord. Ik heb het eerder over bijzondere talenten. Ze kunnen uitblinken in zoveel andere zaken en zijn bijzonder eerlijk en oprecht. Je mag Michaël alles vragen over voetbal. Hij onthoudt alle transfers en kan alles perfect analyseren. Ik ben enorm gelukkig voor hem dat hij deze selectie beet heeft. Hij verdient dit meer dan ooit.”

Niemand buitenspel

Ook Isabelle ziet het belang van G-voetbal voor haar zoon. “Hij kan zijn favoriete sport beoefenen en bij G-voetbal staat niemand buitenspel. Onder stimulans van mijn partner Reginald werd er gehoor gevonden binnen KVK Westhoek om de G-werking op te starten. We waren heel blij dat ze ook het sociale aspect niet uit het oog verloren. Als ieder kind binnen zijn mogelijkheden zich maximaal kan ontplooien in zijn favoriete sport, dan ben je als club heel geslaagd. Het ligt me nog altijd heel nauw aan het hart. Het plezier dat de gasten op het plein beleven is onbetaalbaar.” Isabelle vergezelde haar zoon tijdens de selectiedag. “Hij keepte er ondanks het kille weer de pannen van het dak. Ik probeer er altijd bij te zijn en als het niet lukt dan, vergezelt zijn oudere broer Matthias hem. Ik vind het belangrijk dat er iemand van ons aanwezig is aan de zijlijn als steun.”