Dirk Van Eeckhout is de nieuwe T1 van Deerlijk Sport

Dirk Van Eeckhout is de nieuwe trainer van voetbalclub Deerlijk Sport. Hij volgt Christophe Filleux op die na de moeilijke start van de vierdeprovincialer vroegtijdig de handdoek in de ring gooide.

Gekend figuur

Dirk Van Eeckhout (62), bediende bij kippenslachterij Van-O-Bel in Sint-Eloois-Vijve, is een gekende figuur in het provinciale voetbalwereldje. “Ik heb zelf altijd voetbal gespeeld. Ik ben begonnen bij de toenmalige miniemen (nu U11-U12) van Deerlijk Sport, heb er alle jeugdreeksen doorlopen en er tot mijn 23ste bij het eerste elftal gespeeld in tweede provinciale. Na ommetjes bij Racing Lauwe en Blauwvoet Otegem heb ik mijn voetbalcarrière beëindigd in het liefhebbersvoetbal bij FC Molenhoek en FC De Gavervrienden. Ik ben ook al heel wat jaren actief als trainer. Mijn eerste jeugdploeg was de duiveltjes van Deerlijk Sport. Een sterke lichting met kleppers als Wouter Biebauw, Wouter Vandendriessche en Kevin Destadsbader. Ik heb later nog verschillende jeugdploegen getraind bij Deerlijk, Harelbeke, Zulte-Waregem en Racing Waregem. Later heb ik ook seniors getraind bij Deerlijk, Jong Vijve en Eendracht Kuurne.”

“Voelt als thuiskomen”

“Na vijf jaar inactiviteit neem ik de draad weer op. Het is een beetje thuiskomen voor mij. Ik ken heel goed het sportieve huishouden van de club. Vorige zaterdag heb ik een eerste keer kennis gemaakt met de groep. Een enthousiaste bende die er volop voor wil gaan. Met T2 Manou Putman, die ik zelf nog als speler onder mijn hoede had, en keeperstrainer Renzy Tielens, weet ik zeker dat tot een goede samenwerking zal komen. We zitten met een staf die weet waaraan er moet gewerkt worden.”

Jonge spelersgroep

“Behalve de ‘anciens’ Nico Vereecke en Ibe Secember is het een bijzonder jonge groep. Stabiliteit brengen bij die jeugdige bende, wordt een belangrijke opdracht. We gaan match per match bekijken en proberen onze ervaring mee te geven zodat de groep aan maturiteit wint. Ik heb gisteren (donderdag, drd) mijn eerste training afgewerkt. Zaterdag staat de derby tegen Desselgem op het programma. We gaan ervoor en zien wel waar het schip strandt.”