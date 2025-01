Dirk Blancke verdienstelijk als wedstrijdanalist

Dirk Blancke kan het voetbal moeilijk loslaten. Op vroege leeftijd debuteerde hij met WS Lauwe in de nationale reeksen. Later speelde hij ook bij het toenmalige KVK Ieper. Tot hij er een zware blessure opliep, daardoor niet het maximum uit zijn spelerscarrière kon halen. Bij het toenmalig Toekomst Menen werd hij nog wel even speler-trainer. Uiteindelijk zou hij de voetbalmicrobe doorgeven aan zijn zonen Jeroen, Matthijs en Fries.

Voetbal is de rode draad door het leven van Dirk Blancke. De 64-jarige Wevelgemnaar ontpopte zich in een vroeger leven tot een geduchte aanvalsleider bij WS Lauwe. “Ik was er pas zestien toen ik toen onder de leiding van T1 Lucien Ghellinck, ex-Gantoise, mocht debuteren in eerste provinciale”, vertelt Dirk Blancke, “Toen Jacky Stockman, ex-Anderlecht en SV Waregem, later het roer overnam, mocht ik er mijn eerste titel vieren. Mijn snelheid en een neus voor doelpunten waren mijn grootste kwaliteiten. Bij Lauwe bracht ik het tot aanvoerder, mocht er de kleedkamer delen met Hein Vanhaezebrouck en Lorenzo Staelens. Op mijn 24ste trok ik naar KVK Ieper. Ik ben er drie seizoenen gebleven. Ik herinner me nog dat Robert Goethals, die als trainer ooit Belgisch kampioen werd met SK Beveren, er voor een drietal wedstrijden de lijnen uitzette. Het was tevens bij Ieper dat mijn voetbalcarrière een zware deuk kreeg. Ik liep er een enkel- en kuitbeenbreuk op en ook mijn gewrichtsbanden van mijn knie waren compleet naar de vaantjes. Later heb ik het nog geprobeerd, maar het beste was er vanaf.”

Momenteel komt Dirk Blancke aan zijn trekken bij eersteprovincialer Zwevegem als talentscout. “Noem het eerder wedstrijdscout”, stuurt Dirk even bij. “Ieder weekend ga ik op pad om de toekomstige tegenstander van Zwevegem aan het werk te zien. Tenminste als het te combineren valt met de wedstrijden van mijn zoon Matthijs die aan de slag is bij Moorsele. Uiteraard, als ik een speler zie die in het oog springt, geef ik dat door aan mijn goede vriend en talentscout bij Zwevegem Hans Galjé, die destijds als doelman de ballen stopte bij Ajax, KV Kortrijk, SV Waregem en Club Brugge. Zwevegem is trouwens goed bezig. Structureel zit het er goed in elkaar en ook op sportief vlak zitten de draadtrekkers de jongste seizoenen duidelijk in de lift”, besluit Dirk Blancke. (AV)

Zaterdag 11 januari 18 uur: Zwevegem Sport-FC Varsenare.