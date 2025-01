Dieter Devinck is hoofd sportieve cel in Zeebrugge

Op zaterdagnamiddag heerst een gezellige drukte in de kantine. Zeehaven Zeebrugge leeft! Als onze gesprekspartner binnenkomt, wordt hij aan alle tafeltjes tegengehouden voor een praatje. Dieter Devinck blijft altijd lachen.

“Vijf jaar geleden was ik aanwezig op een barbecue van de scouts in Zeebrugge. Voorzitter Wim Baert en nog een aantal medewerkers waren ook uitgenodigd. Ze hadden het over de uitbouw van de voetbalploeg. Langs mijn neus weg opperde ik dat ik gerust wilde helpen. De dag nadien belde Wim Baert me, of ik dat meende. Natuurlijk! Zo was de eerste steen gelegd. De beloftenploeg, die vaak verloor, begon te winnen. Niet door mij alleen: er kwamen immers ettelijke gegadigden zich aansluiten. Martijn Pollet en Kurt Ackaert, beiden ex-spelers, namen de uitdaging aan om als trainers te fungeren. We boekten steeds betere resultaten en het idee ontstond om terug te keren naar provinciale. Nu prijken we met de reserven op kop en tellen acht punten meer dan nummer twee Wenduine.”

Sublieme U17

“We blijven bouwen met onze eigen jongens. De U17 bijvoorbeeld presteert subliem. Bieden zich nieuwelingen aan dan zullen we ze welkom heten, tenminste als ze over het DNA van Zeebrugge beschikken. Ha, ik zat te wachten op je vraag. Zal ik nog aantreden in vierde provinciale? Ik ben 40 jaar oud, voetbalde mijn laatste seizoen in provinciale bij Lissewege ondanks een hernia. Ik was 35 en vaste klant in een rugschool. Nu speel ik voor mijn plezier op zondagochtend. Mijn hart zegt ja, mijn verstand zegt neen. Waarom zou ik de plaats innemen van een aankomend talent? Scoren zullen anderen wel doen. Natuurlijk zal het knagen niet meer op dat veld te staan maar ik heb meer dan werk genoeg met mijn administratieve functie. Klaar zijn we zeker! Onlangs zag ik een reportage op TV waarin de vraag werd gesteld aan een preses of hij vervangbaar is. Zijn antwoord luidde: Ja, maar dan moet je vijf werkers in de plaats hebben. Welnu dat is ook van toepassing op Wim Baert.” (JPV)