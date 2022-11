Derde coach van dit seizoen moet KV Kortrijk in eerste klasse houden: De vijf werken van Bernd Storck

Deze week werd met Bernd Storck (59) de nieuwe trainer van KV Kortrijk voorgesteld de derde alweer dit seizoen. De Duitser staat voor een zware opdracht: KV Kortrijk ondanks de weinig hoopgevende prestaties van de laatste weken in eerste klasse houden. Om dat te bewerkstelligen ligt er nog veel werk op de plank. “We hebben nog 17 matchen, we kunnen dus nog 51 punten verdienen om het behoud veilig te stellen. Daarom moeten we ons nu zo goed mogelijk voorbereiden.” Wij zien vijf kerntaken weggelegd voor Storck.

Dankzij de timing van het WK krijgt Storck nog een maand de tijd om zijn troepen naar zijn hand te zetten en voor te bereiden op het tweede deel van het seizoen. En daar is de Duitser erg blij om, want het geeft hem de gelegenheid om eerst een grondige analyse te maken van de spelerskern alvorens zijn principes in het team te slijpen. “Zo’n evaluatie maakte ik ook toen ik bij Moeskroen en Cercle aankwam. Voetballend ken ik de meeste spelers immers wel, maar ik wil ook zien hoe het met de fysieke paraatheid van de spelers gesteld is”, vertelde de Duitser na zijn eerste training op Kortrijkse bodem. Daarom stonden deze week al enkele testen op het programma. “Zo weten we wat we moeten doen om klaar te zijn als de competitie hervat”, aldus Storck.

Willen de spelers zich in de gratie van Storck spelen, dan deden ze afgelopen week ook maar beter hun best. Iedereen begint bij de strenge, doch vriendelijke Duitser immers vanaf nul. “Ik heb op dit moment nog geen ideale elf in gedachten. Iedereen krijgt nu de kans om zich te bewijzen. Natuurlijk heb ik wel al enkele ideeën over hoe we bepaalde zaken kunnen verbeteren, maar het is nu toch vooral aan de spelers om te tonen wat ze kunnen bijbrengen. Er zit ook kwaliteit in deze kern. Alleen moeten we dat ook kunnen brengen op het veld.”

Het is ook niet uitgesloten dat er in januari enkele versterkingen bijkomen. “Op dat vlak heb ik ook al met Matthias Leterme gesproken om te zien wat mogelijk is. Op sommige posities hebben we immers extra kwaliteit nodig, dat weet de club ook”, aldus Storck.

Defensie op orde krijgen

KV Kortrijk slikte dit seizoen al 33 goals en vooral de laatste weken voor de interlandbreak oogde de defensie wankel. En dat is ook Storck niet ontgaan. “We moeten beter verdedigen, want alles staat of valt met een goede organisatie. Als je ziet hoeveel goals we slikken, dan moeten we in dat compartiment wel iets gaan veranderen. En dan heb ik het niet over individuele prestaties, maar wel over hoe we verdedigen. Het wordt daarom zaak om de spelers mijn filosofie aan te leren, want ik speel anders dan mijn voorganger. Ik wil dat mijn spelers minder in zone verdedigen, maar met meer druk naar voor en meer man-op-man. Ze moeten pressievoetbal leren spelen. Dat wil evenwel niet zeggen dat ze altijd moeten gaan drukken op de helft van de tegenstander, maar wel dat ze druk zetten op de man dichtst bij hen. Het wordt dan ook mijn taak om duidelijkheid te scheppen en te tonen hoe ze achterin als blok moeten verdedigen, want iedereen moet weten wat ik van hem verwacht.

Mijn filosofie is duidelijk en daar wijk ik niet vanaf

Aanvallend meer creëren

Niet alleen defensief, maar ook aanvallend wringt het schoentje. Zo heeft de veekaa ondanks de ontegensprekelijke individuele kwaliteit in de kern de zwakste aanval van de Jupiler Pro League. Amper 14 goals in 17 matchen, geen ploeg doet slechter. “Ook daar weten we dus wel wat gedaan. Het begint al met het feit dat er simpelweg weinig kansen gecreëerd werden. Ook in dat compartiment ligt dus wel wat werk op de plank, maar ik heb het gevoel dat ook dat goedkomt. We hebben alleszins jongens die het verschil kunnen maken. Dat ondervond ik al toen ik nog coach was bij Eupen. Toen kwam Kortrijk daar 0-1 winnen nadat Mbayo en Selemani van de bank kwamen en het laken naar zich toe trokken. Ook hier zullen we echter mijn filosofie moeten implementeren over hoe we tot kansen moeten komen. Ik wil ander voetbal spelen, maar ik ben ervan overtuigd dat het de juiste manier is om succes te boeken.”

Zorgen voor discipline

Hét stokpaardje van Storck is discipline, en dat zal in Kortrijk niet anders zijn. En laat nu net die discipline de afgelopen maanden wel wat te wensen overlaten in het Guldensporenstadion. “Ik sta voor een goede organisatie en discipline op én naast het veld. Want als je naast het veld geen discipline toont, hoe kan je dan verwachten dat je dat op het veld wel doet? Dat gaat ook over simpele dingen zoals het schema volgen en op tijd komen. Mijn filosofie is duidelijk en daar wijk ik niet vanaf, want ik weet dat het werkt. Dat het in Eupen niet werkte? Niet akkoord. Ik ben ervan overtuigd dat het ook daar gewerkt zou hebben, alleen hadden het bestuur en ik verschillende visies. Maar dat is een ander verhaal. Nu kijk ik naar de toekomst.”

His way or the highway wordt het dus ook in Kortrijk. “Als jij het zo wilt noemen. (lacht) Begrijp me niet verkeerd, ik ben geen dictator of politieman, hé. Ik zie mezelf meer als een leraar. Ik wil mijn spelers dingen aanleren en hen duidelijk maken dat het de goede manier is om resultaten te boeken. Iedereen binnen de club heeft hetzelfde doel, namelijk in de hoogste klasse blijven. Alle randzaken moeten we daarom aan de kant schuiven. We moeten focussen op onze job. Dat doe ik, maar dat verwacht ik ook van mijn spelers. Ik neem mijn verantwoordelijkheid, dus ik verwacht ook dat de spelers mij volgen. Maar ik heb wel het gevoel dat deze groep daarvoor openstaat. Iedereen wil uit deze situatie geraken.”

Vuur in stadion aanwakkeren

En zo krijgen de supporters van KVK hun zin, want zij ijverden al langer voor een trainer die voor discipline en arbeidsethiek staat. Met de komst van Storck worden ze op dat vlak alvast op hun wenken bediend. Storck beseft ook dat hij de steun van het publiek goed zal kunnen gebruiken. “Er is in Kortrijk een speciale twaalfde man, met veel volk op die staantribune achter het doel. Zij zullen ons zeker kunnen helpen om onze doelen te bereiken. Al moeten we hen ook tonen dat we hun steun verdienen. Het vuur moet starten vanop het veld en overslaan op de tribunes, niet omgekeerd.”