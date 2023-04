Davy Hallemeesch (WS Oudenburg) zet punt achter carrière: “Ik was polyvalent en stond zelfs in doel”

Voor aanvang van de wedstrijd KWS Oudenburg-VK Dudzele werd Oostendenaar Davy Hallemeesch (36) gehuldigd door het bestuur en de supporters van de White Star.

Na dit seizoen – er rest nog één wedstrijd én de eindronde – zet Davy een punt achter zijn voetbalcarrière. “Ik heb de jeugdrangen van KV Oostende doorlopen tot aan de scholieren”, vertelt Davy, die leerkracht LO en PAV is in het Vesaliusinstituut in Oostende.

“Na één seizoen KE Gistel heb ik drie seizoenen bij Hoger Op Oostende gespeeld. Daarna volgden een seizoen FC Varsenare, zeven seizoenen White Star Oudenburg en één jaar SV Bredene. Na drie seizoenen Excelsior Zedelgem ben ik teruggekeerd naar Oudenburg, waar ik in totaal meer dan 12 jaar actief ben geweest. Ik ben gestart als voorspeler, maar in de loop der jaren ben ik polyvalent geworden. Trainers konden me overal zetten in de ploeg: vooraan, op het middenveld en ook achteraan. Bij White Star heb ik vorig seizoen zelfs in doel gestaan. Jeremy Dumesnil was geblesseerd en ik heb hem enkele matchen vervangen.”

Nu kijkt Hallemeesch tevreden terug op zijn carrière. “Ik ben 36 en het is genoeg geweest. Ik wil meer tijd besteden aan mijn gezin: samen sporten en dansen met Tania, de kinderen begeleiden in hun sporten zwemmen en atletiek. Ik blijf ook actief als sportmonitor tijdens de vakanties. Ik zal het voetbal missen, maar zal me zeker niet vervelen!”

Filip Dewaele, ex-trainer en huidig bestuurslid bij White Star: “Davy is een toffe kerel. Ik heb nooit een verkeerd woord of blik gekregen van hem, zelfs niet toen hij vervangen werd of zelfs niet geselecteerd. Hij was een voorbeeld qua inzet, discipline en teamspirit. Hij was jarenlang een lid van de familie. De club zal hem zeker missen!”

(FRO)