Crowdfunding voor VC Vamos Zandvoorde: “Inzetten op infrastructuuren goede jeugdwerking”

Na het verdwijnen van SK Voorwaarts, Hermes Oostende, Hoger Op Oostende en VG Oostende, moet VC Vamos Zandvoorde samen met Fusion Oostende de Oostendse eer hoog houden in het provinciaal voetbal.

VC Vamos heeft het sportief moeilijk, degradeert naar vierde en het bestuur heeft de beslissing genomen om een crowdfunding te organiseren en zich volgend seizoen volledig in te zetten op verbetering van infrastructuur en de uitbreiding van de jeugdwerking. Bestuurslid Jean-Pierre Deckmyn en Flip Vergracht, de nieuwe jeugdvoorzitter, geven tekst en uitleg.

Degradatie

“We geven toe dat Vamos het sportief moeilijk heeft en dat degraderen onafwendbaar is. Door het late vertrek van meerdere spelers, op het einde van vorig seizoen, konden we geen nieuwe spelersgroep meer samenstellen om met succes het behoud in derde provinciale af te dwingen. Het erfpachtcontract met stad Oostende zegt dat we alle kosten aan onze accommodatie zelf moeten betalen We hebben al geïnvesteerd in de verplichte verlichting van onze velden en na twintig jaar zijn de kleedkamers en onze kantine dringend toe aan renovatie. Sportief leggen we volgend seizoen het accent op uitbreiding van de jeugdwerking. We danken Jan Van den Bergh voor de sterke basis die hij de voorbije vijf seizoenen heeft gelegd. We willen daarop verder bouwen en uitbreiden met G-voetbal, voor kinderen met een beperking of autisme. Daarvoor gaan we samenwerken met Philippe Servais, die daarvoor verantwoordelijk is bij Club Brugge en zijn ervaring wil delen.” VC Vamos Zandvoorde wil verder professionaliseren en de jeugd een degelijke voetbalopleiding geven met belangrijke waarden, respect, inzet, discipline. “Om dit doel te bereiken, zijn we een crowdfunding-actie gestart. Met de steun van sympathiserende ondernemers en bedrijven kunnen we van VC Vamos een familiale club maken waar sporten leuk en leerzaam is.” (FRO)

Info bij Filip Vergracht (0479 53 50 79) of Jean-Pierre Deckmyn (0477 47 78 17) of via https://gofund.me/6f704548.