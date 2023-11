Coach Eric Verstraete van KVP Gits: “Alleszins geen punten te veel”

KVP Gits staat voor boeiende weken, met heel wat derby’s in het verschiet. Zondag ontvangen de Patronaatsjongens Dosko Beveren en nadien volgen ontmoetingen met Kortemark, De Ruiter en Staden.

Eric Verstraete, ex-coach van onder andere Kachtem, Kanegem, Pittem en Oostrozebeke, nam eind augustus over van Ringo Taillieu. Het seizoen is bijna halverwege en Gits staat momenteel op een negende plaats in het klassement. “We hebben alleszins nog geen punten te veel”, opent Verstraete. “Op eentje na maakten we in alle wedstrijden aanspraak op meer puntengewin. Vooral qua blessures hebben we het niet getroffen. Zo miste ik met onder andere Vermeersch, Moeyaert en Lodrioor heel wat verdedigers.” Tijdens de vorige thuiswedstrijd kreeg Gits een zware 0-6 aangesmeerd van competitieleider Beselare. “Tot aan de rode kaart en de openingstreffer waren we nochtans de evenknie. Maar Beselare beschikt over een formidabele ploeg, de kampioen van dit seizoen is al gekend.”

Uitkijken naar Derby

Zondag neemt Gits het op tegen de buren uit Dosko Beveren. Na de degradatie vorig seizoen hoopten ze snel terug te keren naar tweede. “Beveren was de afgelopen weken niet goed bezig, maar ondertussen is hun trainer weg. Ik had liever een paar weken geleden tegen hen gespeeld. Maar goed, het is een derby en dat leeft heel erg bij de spelers en het bestuur. Ik kijk er dus absoluut naar uit om de volgende weken meerdere van onze buren te bekampen.”

Een voorlopige negende plaats is een beetje onder de verwachtingen, na het eindrondeticket vorig seizoen. Verstraete ziet het glas echter halfvol. “We staan op slechts twee punten van de vijfde plaats. Dat is ook onze ambitie. We hebben de ploeg en de kwaliteit om ons op die top vijf te focussen.” Het afscheid van kapitein Robin Degrande, die plotseling stopte, is wel een serieuze aderlating. “Robin liet me weten dat hij zou stoppen, maar een uitleg waarom heb ik niet gekregen. Soit, dit maakt de weg vrij voor onze eigen jeugdspelers om die plaats in te vullen.”