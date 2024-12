Club Roeselare verwelkomt 53 (!) ploegen

Zaterdag was het voetbal troef op het Rodenbachstadion in Roeselare. De jeugdwerking van Club Roeselare verwelkomde maar liefst 53 West-Vlaamse ploegen voor hun jaarlijks wintertornooi. Toch wel een unicum want alles gebeurde op één veld.

Alles gebeurde in volle vriendschap want van uitslagen of klassementen geen sprake, iedereen was duidelijk winnaar op dit tornooi. In de voormiddag kwam Yves Vanderhaeghe, nog maar net aangesteld als nieuwe trainer van KV Kortrijk én Peter van Club Roeselare, het bestuur en de vele medewerkers een hart onder de riem steken. Na afloop kregen de initiatiefnemers vanwege Wevelgem City een uniek felicitatiekaartje die nog maar twee keer sinds hun ontstaan werd gegeven. Dit doen ze aan collega-clubs waarvan de organisatie altijd top is. (SBR-Foto SBR)