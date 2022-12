Club Brugge verliest vriendschappelijk bij Rijsel

Club Brugge heeft vrijdagvoormiddag in een vriendschappelijk duel een 1-0 nederlaag geleden tegen Rijsel. Jonathan Bamba scoorde in de 13de minuut het enige doelpunt van de partij, die achter gesloten deuren in het trainingscomplex van de Noord-Franse club gespeeld werd. Na vijftien speeldagen is Rijsel zevende in de Ligue 1.

Club Brugge kon voor het duel niet rekenen op acht WK-gangers: Hans Vanaken, Simon Mignolet, Noah Lang, Cyle Larin, Andreas Skov Olsen, Tajon Buchaman, Kamal Sowah en Denis Odoi. Rijsel moest het zonder Jonathan David en Timothy Weah stellen.