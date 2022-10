Club Brugge speelt morgen in Leverkusen voor groepswinst in Champions League

Club Brugge speelt morgenavond voor de groepswinst in groep B. Het wordt echter geen evidentie op het veld van het Duitse Leverkusen dat zelf moet winnen om nog kans te maken op de Europa League. Bovendien moet coach Hoefkens drie geschorste spelers vervangen.

Zoek morgenavond niet naar Odoi, Sylla of Onyedika, het drietal liep vorige week tegen een derde gele kaart aan en moeten bijgevolg vanuit de tribune toekijken. Ook Mata en Balanta zijn er niet bij waardoor de spoeling achterin en op de zes wel heel dun zijn. De trainer lijkt echter niet te panikeren. “Het is een kans voor de andere jongens om zichzelf te bewijzen en het mij nog moeilijker te maken.” De afwezigheid van Onyedika en Balanta spelen wellicht in de kaart van de jonge Lynnt Audoor die wel eens aan de aftrap zou kunnen verschijnen.

Yaremchuk in selectie

Wie wel terug in de selectie zit is Roman Yaremchuk, al wordt hij niet aan de aftrap verwacht. Afgelopen zaterdag werd hij nog uit de selectie geweerd, maar alles is terug koek en ei tussen Hoefkens en de duurste speler op de Belgische velden. “Er is nooit een probleem geweest tussen ons, een beetje hetzelfde verhaal zoals Noa Lang tegen Anderlecht. Ik wil bepaalde dingen zien als coach en soms is het nodig om een signaal te sturen. Dat was zo bij Noa en zijn reactie was uitermate goed, ik verwacht nu hetzelfde van Roman.”

Strafschoppen voor Vanaken

Uiteraard kwamen de vier gemiste strafschoppen van vorige week ook nog eens ter sprake. Kapitein Hans Vanaken was lange tijd de onbetwiste specialist, maar hij liet dit seizoen al een paar missers optekenen.

Neemt hij morgen zijn verantwoordelijkheid als het zo ver komt? “Ik miste er dit seizoen één in Leuven en vorige week ook eentje, vervolgens wou ik het even aan iemand anders overlaten. Maar die misten dus ook. Als er een penalty komt, zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen.”

Eerste of tweede in de groep eindigen is geen issue voor Vanaken. “Uiteraard is het mooier om eerste te worden maar bij de laatste zestien zijn het allemaal topploegen. Zo staat Liverpool bijvoorbeeld tweede in hun groep. Een eventuele nieuwe nederlaag morgen mag geen smet zijn op de kwalificatie die we bereikt hebben.”