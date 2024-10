Club Brugge huldigt Raoul Lambert (80) met standbeeld

Vorige week zondag 20 oktober werd Raoul ‘Lotte’ Lambert 80 jaar. Ter ere van zijn verjaardag en als viering onthulde Club Brugge voor aanvang van de wedstrijd tegen Anderlecht een standbeeld van het clubicoon.

Raoul Lambert werd vijf jaar geleden voor zijn verjaardag op het veld gehuldigd. Dit keer had Club iets anders in petto. In de inkom van het logegebouw van het Jan Breydelstadion mocht Lotte zondagmiddag, in bijzijn van zijn vriendin en goede vriend Michel D’Hooghe, een standbeeld van zichzelf onthullen.

Voorzitter Bart Verhaeghe nam als eerste het woord. “Lotte, jij bent de geschiedenis van Club. De ganse Club houdt van je. Je bent de Club-legende bij uitstek of het clubicoon. Iedereen bewondert je omwille van jouw talent, snelheid, jouw dribbel en fantastisch schot. Maar bovenal: iedereen ziet jou graag omdat je zo minzaam, respectvol, hoffelijk, vriendelijk en bijzonder sympathiek bent. Lotte, je bent een mooie mens. Net daarom inspireer je anderen over de generaties heen en eert Club u met een standbeeld dat zeker een plekje in het nieuwe stadion krijgt.”

De hechte band tussen Lambert en Club Brugge bestond zondag overigens precies 65 jaar. In 1959 kwam Lotte als een jonge cadet over van Steenbrugge, voor 450.000 Belgische frank. Uiteindelijk bleek het een goede investering. Raoul speelde van 1962 tot en met 1980 voor Club, won met blauw-zwart vijf titels en drie bekers, twee Europese finales en scoorde in 458 officiële wedstrijden 269 doelpunten. “Ik ben niet de man van de speeches. Ik had liever nog op het terrein gestaan”, klinkt Lotte emotioneel. “Ik had nooit gedacht dat ik dit nog zou mogen meemaken. Het is fantastisch dat Club dit voor mij heeft gedaan. Ik ben hen zeer dankbaar.”

Het beeld is van de hand van de Blankenbergese kunstenaar Franck De Decker. “We zien Lotte in een mythische pose”, besluit Verhaeghe. “Het standbeeld geeft een sierlijke Lotte weer die kracht en durf uitstraalt. Een winnaar, een kampioen, een clubicoon.” (ACR)